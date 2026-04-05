¿Cómo saber si he avanzado en mi camino personal de desarrollo hacia la satisfacción y la plenitud en la vida? Terapia, ¡por supuesto!
¿Cómo puedo saber que ya avancé? Eso me preguntan a veces mis consultantes, u otras personas. La respuesta es muy simple pero a la vez muy compleja. Claro que acudimos a procesos de desarrollo personal para “avanzar”, y eso tiene muchos distintos significados. Entonces, en respuesta a la pregunta, yo tengo que hacer otra pregunta. ¿Qué significa para ti “avanzar”? Desde esa respuesta podemos determinar si de hecho has avanzado o no.
Para mí, avanzar significa estar más satisfecha, plena, y libre. O sea, más feliz. ¿Lo eres? Si la respuesta es afirmativa, entonces avanzaste. No es para mí determinar si tú has avanzado, aunque sí hay momentos en que yo veo algo que tú no has aprendido a apreciar. Los cambios se ven y dice uno de mis maestros que la santidad se reporta desde afuera. Con frecuencia otras personas ven en nosotros las bondades que nosotros no logramos reconocer.
Entonces, ¿qué respondo cuando me pregunta alguien si ha avanzado, si va bien? Les pregunto si están más satisfechos, más plenos, más libres. Y luego debemos trabajar sobre esos conceptos, tal vez hasta definir los objetivos de vida que el individuo persigue y para qué los persigue. La mujer que llegó conmigo queriendo retomar algo de su vida como mujer, más allá de su vida como esposa y madre, ahora vuelve a pintar y está estudiando temas de desarrollo personal. Ella pregunta si ha avanzado. ¿Tú qué crees?
¿Tú quieres saber si has avanzado? ¿Cómo te sientes en tu vida? ¿Hay diferencias que te hacen sentir más satisfacción? ¿Estás logrando los objetivos que tenías al acercarte al espacio terapéutico? ¿Entiendes mejor tu vida? ¿Te conoces mejor? Repito. Las respuestas son simples y a la vez muy complejas. El proceso de conocerte, de saber qué te satisface y de saber cómo se siente la plenitud es un proceso intenso que te llevará a experiencias fuertes que te harán llorar y reír. ¿Cómo saberlo? ¡Ve a terapia!