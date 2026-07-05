¡Ya es hoy! Llaman a la afición a apoyar a México en el FUTFEST Saltillo 2026

El Gobierno Municipal de Saltillo convocó a la ciudadanía a vivir este domingo una jornada de fútbol y entretenimiento en el FUTFEST Saltillo 2026, donde se transmitirá en pantalla gigante el partido entre la selección mexicana e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final de la Copa Mundial 2026. La cita será a las 6:00 de la tarde en el Biblioparque Norte, recinto que nuevamente abrirá sus puertas para recibir a cientos de aficionados que buscan apoyar al representativo nacional en un ambiente familiar y con diversas opciones de entretenimiento.

Además de la transmisión del encuentro, el festival contará con actividades pensadas para personas de todas las edades. Los asistentes podrán recorrer zonas de fotografía, participar en dinámicas y activaciones, disfrutar de espacios con videojuegos, visitar el área gastronómica, adquirir artículos conmemorativos y acceder a juegos mecánicos y otras opciones recreativas.

La jornada continuará con un programa musical para cerrar el día. A partir de las 9:00 de la noche, los grupos El Plan y Conjunto Oro ofrecerán un concierto para amenizar la convivencia de las familias y aficionados que permanezcan en el recinto. Las autoridades municipales informaron que el acceso al FUTFEST Saltillo 2026 tiene un costo de 65 pesos por persona en taquilla para mayores de dos años de edad, mientras que la compra en línea tiene un precio de 68 pesos. Los boletos pueden adquirirse a través de la plataforma Ticket To Go y también en las sucursales de JR Sombreros. Con esta iniciativa, el Gobierno Municipal busca ofrecer un espacio donde el deporte, la música y la convivencia familiar se combinen para que la afición saltillense disfrute del encuentro de la selección mexicana en un entorno seguro y con múltiples actividades.

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