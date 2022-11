Desde problemáticas de seguridad, educación, salud física y mental, sexualidad, además de fenómenos como la violencia, discriminación y entre otros, son algunas de las preocupaciones de los niños y niñas que forman parte del Consejo Consultivo de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna).

El propósito de este ejercicio ciudadano, es que los niños, niñas y adolescentes de todos los municipios del estado sean portavoces de opiniones y sugerencias para garantizar su derecho a ser escuchados.

Publicidad

De acuerdo con la titular de la Sipinna en Coahuila, María Teresa Araiza Llaguno, este espacio también permitirá que las inquietudes y propuestas de los niños y niñas sean tomadas en cuenta en las decisiones de las administraciones federales y estatales.

“Servirá para que sus opiniones sistemáticamente contribuyan a la construcción de políticas, proyectos, planes, programas e iniciativas en materias y temas que les son de su especial interés”, dijo.

Este Consejo Consultivo está integrado por niños y niñas de entre nueve y 15 años de edad, mismos que fueron elegidos para representar a sus iguales en cada región del estado.

Publicidad

Las actividades principales de este órgano serán las de la capacitación en derechos humanos y habilidades para la vida; opinarán sobre temas como planes, programas, acciones y evaluaciones, además de que deberán contribuir las opiniones de sus iguales en cada ciudad.

También formularán propuestas de acción a la Secretaría Ejecutiva de la Sipinna; las reuniones serán periódicas, de forma virtual, en donde se discutirán los temas de interés, para canalizarlo y presentarlo ante las instancias correspondientes para que se brinde seguimiento.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Fallas en acceso a la información, dan pie a posibles riesgos de corrupción’: CCI Laguna

Publicidad

UNA PRIMERA REUNIÓN...

La Sipinna Coahuila realizó la primera asamblea en la que los niños, niñas y adolescentes expusieron sus inquietudes y opiniones sobre las problemáticas de sus comunidades, y esto fue lo que dijeron:

Rebeca

Publicidad

“Los niños no merecen el maltrato infantil, sino que merecen vivir en un ambiente de interés y de cuidado”.

Ashley

“Creo que los niños merecen una mejor educación, que no sean discriminados”.

Publicidad

Gael

“Quiero aprender el cómo se puede ayudar a los niños y adolescentes para que salgan de la drogadicción”.

Melissa

Publicidad

“Me gustaría trabajar por que los niños tengan mayores oportunidades en el estudio, en la salud y que puedan crecer en un entorno sano”.

José Manuel

“A mi me preocupa que hay muchos cambios en el clima, hay deforestación y quiero mejorar esto”.

Publicidad

Jesús Francisco

“Me he dado cuenta de que la seguridad ya no es igual porque los niños ya no pueden salir a la calle a jugar como antes y hay que mejorarlo”.

Diego

Publicidad

“Me doy cuenta que no estamos bien informados en varios temas, como el de la sexualidad, y además no tenemos la confianza de acercarnos a preguntar”.