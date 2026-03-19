Sanciona Profeco a la agencia de autos MG Saltillo

Personal de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Coahuila aplicó sellos de suspensión a la agencia de autos MG Saltillo. La medida se derivó de diversas quejas de clientes por la negativa o tardanza en el cumplimiento de las garantías vehiculares. VANGUARDIA acudió a las instalaciones de la distribuidora para verificar la presencia de los sellos oficiales. En la entrada del establecimiento se constató la advertencia sobre la suspensión de la comercialización de bienes, productos y servicios por posibles infracciones de ley.

La dependencia señaló que las agencias están fallando en el cumplimiento de garantías y el programa de postventa. Los consumidores enfrentan dificultades por la falta de refacciones y deficientes procesos de reparación en los talleres de servicio. Esta acción forma parte de un operativo vigente en ciudades como Saltillo, Torreón, Monclova y Piedras Negras. Las inspecciones revisan la disponibilidad de piezas y los tiempos de respuesta, especialmente en vehículos involucrados en accidentes.

La Profeco recordó que recientemente sancionó a otra agencia de origen chino. En ese caso, el personal engañó a los clientes con contratos que no fueron respetados tras la firma de convenios de compra. La autoridad lanzó un llamado a los ciudadanos para que acudan a formalizar sus denuncias ante cualquier irregularidad. Se enfatizó que se mantendrá una vigilancia estrecha para dar seguimiento a cada caso hasta su resolución total. Las oficinas de la dependencia permanecen abiertas para recibir a quienes batallan con el servicio de sus vehículos. La intención es brindar soporte legal y asegurar que las empresas respeten los derechos de los consumidores en la región.

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