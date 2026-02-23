Avanza judicialización por fraudes en agencia de viajes y financiera tras cateos en Saltillo

Saltillo
/ 23 febrero 2026
    Avanza judicialización por fraudes en agencia de viajes y financiera tras cateos en Saltillo
    En Crevi Autos se reportaron pagos iniciales sin entrega de vehículos. HÉCTOR GARCÍA

Las investigaciones derivan de denuncias por boletos de avión falsos y pagos iniciales sin entrega de vehículos, con más personas bajo proceso

Luego de los recientes cateos en la agencia YouTravel de Plaza Cocoa y en la financiera Crevi Autos de Plaza Carranza, la Fiscalía avanza en la integración de expedientes. Julio Loera, delegado en la Región Sureste, confirmó que se busca judicializar a más personas vinculadas a estos delitos.

“Seguimos avanzando y pues obviamente tenemos un número de personas que denunciaron y estamos en el proceso de judicializar a más personas”, confirmó el funcionario. Los operativos permitieron asegurar contratos y detectar boletaje apócrifo, tras diversas denuncias por incumplimiento en los servicios.

TE PUEDE INTERESAR: Alerta Fiscalía por personas que se arrojan a vehículos en Saltillo

En el caso de YouTravel, el cateo derivó de quejas por entrega de boletos falsos de avión en el local 51. Por otro lado, en Crevi Autos se acumularon ocho denuncias por pagos iniciales de hasta 60 mil pesos sin la entrega de los vehículos prometidos.

Respecto a la resolución de conflictos, el delegado reveló que algunos afectados ya han logrado recuperar su dinero. “Solamente fue una persona la que denunció. Y ya llegaron a un acuerdo. Sí, así es”, explicó Loera sobre un caso específico de mediación.

La estrategia de la Fiscalía incluye la colaboración de algunos involucrados para desarticular posibles redes de fraude mayores. “Tenemos uno todavía y el otro pues decidió colaborar con nosotros, proporcionarnos información”, detalló el delegado sobre el estatus de los sujetos.

Esta cooperación permite a las autoridades extender las pesquisas hacia otros posibles cómplices en la región. “Como te digo, para nosotros extender la línea de investigación”, señaló Loera, reafirmando el compromiso de no dejar impunes estos abusos patrimoniales.

TE PUEDE INTERESAR: Investiga Fiscalía hielera con mariguana hallada en el CETis 48 de Saltillo

Sobre otros sucesos del fin de semana, como incendios, el delegado destacó que la actividad delictiva ha ido a la baja. “No hemos tenido, fíjate, detenidos de estos hechos como en los años anteriores”, comentó tras la última reunión de seguridad.

El funcionario atribuyó esta disminución a la efectividad de los procesos legales que se encuentran activos actualmente. “Las personas que judicializamos la vez pasada, pues siguen enfrentando su proceso y muy seguramente esto ha inhibido”, concluyó sobre el impacto preventivo.

