Saraperos vence a Acereros en Monclova y retoma ritmo en pretemporada

+ Seguir en Seguir en Google
Saraperos
/ 5 abril 2026
    Saraperos vence a Acereros en Monclova y retoma ritmo en pretemporada
    Manny Barreda abrió el juego y sumó sus primeras entradas de pretemporada. FOTO: SARAPEROS DE SALTILLO

La Nave Verde derrotó 5-3 a Acereros de Monclova en el Lucky Eagle, apoyado en el poder ofensivo de Chris Carter y Anthony García

Los Saraperos de Saltillo retomaron el camino en la pretemporada al imponerse 5-3 a los Acereros de Monclova en el estadio Kickapoo Lucky Eagle, en un duelo que marcó su regreso a territorio monclovense tras los resultados adversos recientes.

Luego de caer en casa ante los propios Acereros y posteriormente frente a los Sultanes de Monterrey como visitantes, la novena saltillense mostró una versión más equilibrada, destacando tanto en el pitcheo como en la producción ofensiva oportuna.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/julio-rodriguez-deja-huella-en-la-oviedo-cup-con-el-selectivo-nacional-de-la-liga-tdp-DH19786216

El encuentro tuvo como abridor por parte de la Nave Verde a Manny Barreda, seleccionado nacional que recién se integró al Spring Training y que comenzó a tomar ritmo en esta etapa de preparación. Desde el inicio, el derecho trabajó con control, respaldado por una ofensiva que respondió temprano.

Instagram

Fue en la segunda entrada cuando Saraperos abrió la pizarra. Chris Carter conectó cuadrangular para romper el cero, firmando así su primer jonrón de la pretemporada y colocando al frente a los visitantes.

La ventaja se amplió en la tercera entrada con Anthony García, quien también se voló la barda y produjo dos carreras más, aumentando la diferencia a 3-0 y consolidando el dominio ofensivo del Sarape en los primeros innings.

Un inning más tarde, Carter volvió a aparecer con el bat y conectó su segundo cuadrangular del encuentro, colocando el 4-0 y reafirmando su protagonismo en la ofensiva saltillense.

Acereros reaccionó hasta la sexta entrada, cuando logró anotar su primera carrera para recortar distancia. Posteriormente, Fernando Flores produjo una más con imparable, acercando a la novena local 4-2 y generando presión en la recta final del juego.

Sin embargo, Saraperos respondió en la séptima entrada. Ramón Ríos “La Pulpa” conectó un hit productor que permitió a Alex Mejía llegar al plato, devolviendo margen de maniobra a los visitantes con el 5-2.

Instagram

En la novena baja, Monclova volvió a acercarse con una carrera más, pero el pitcheo de Saltillo logró contener el intento de remontada y asegurar la victoria.

El triunfo permitió a Saraperos ajustar su desempeño tras los tropiezos recientes, destacando la capacidad de respuesta ofensiva y el aporte de jugadores que comienzan a consolidarse en esta pretemporada.

De esta manera, la Nave Verde continúa su preparación rumbo a la temporada 2026, afinando detalles tanto en su rotación como en el orden al bat, en una fase donde cada juego representa una oportunidad para encontrar ritmo y consistencia.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


resultados

Localizaciones


Monclova
Saltillo

Organizaciones


Saraperos de Saltillo
LMB
Acereros de Monclova

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
Señalan que lo ocurrido no fue un accidente, sino consecuencia de negligencia.

Exigen justicia por víctimas del Axe Ceremonia en anticoncierto
Salas de cine en Saltillo registraron llenos durante el periodo vacacional

Mario Galaxy y Proyecto Salvación llenan salas de cine en Saltillo; ven recuperación tras pandemia
El Gobierno de México elevó el estímulo fiscal al diésel a 81.2%, en medio de tensiones globales en el mercado petrolero. La medida busca contener el impacto del IEPS y estabilizar los precios al consumidor.

Aumentan subsidio al diésel hasta 81.2%, esto debes pagar por cada litro
Durante esta temporada de Semana Santa, marcada por el aumento de visitantes en destinos de playa, comenzó a circular información sobre la presencia de una peculiar criatura marina.

Dragón azul: El peligroso animal que asustó a turistas en playas durante Semana Santa... ¿Qué es?
El monto, el parentesco y el tipo de operación determinan si debes declarar o no.

SAT: cuánto dinero puedes transferir a un familiar sin pagar impuestos
La ciudad de San Antonio, Texas, nombró el 3 de abril como el “Día de Peso Pluma” y entregó la llave de la ciudad al cantante de corridos tumbados.

¡Es oficial! San Antonio celebra el Día de Peso Pluma y le entregan la llave de la ciudad al cantante
Gabriela Jáquez celebró con UCLA la conquista del título nacional de la NCAA, tras coronarse en una histórica final del basquetbol colegial femenil en Estados Unidos.

Gabriela Jáquez hace historia: primera mexicana campeona de la NCAA con UCLA
Esta imagen, tomada de un video proporcionado por la NASA, muestra la Tierra, a la izquierda, desde la nave espacial Orion de la NASA mientras encendía sus motores rumbo a la Luna el jueves 2 de abril de 2026.

La misión Artemis II se ubica a casi a mitad de su camino de hacer historia en el regreso a la Luna