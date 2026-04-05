Saraperos vence a Acereros en Monclova y retoma ritmo en pretemporada

Los Saraperos de Saltillo retomaron el camino en la pretemporada al imponerse 5-3 a los Acereros de Monclova en el estadio Kickapoo Lucky Eagle, en un duelo que marcó su regreso a territorio monclovense tras los resultados adversos recientes. Luego de caer en casa ante los propios Acereros y posteriormente frente a los Sultanes de Monterrey como visitantes, la novena saltillense mostró una versión más equilibrada, destacando tanto en el pitcheo como en la producción ofensiva oportuna.

El encuentro tuvo como abridor por parte de la Nave Verde a Manny Barreda, seleccionado nacional que recién se integró al Spring Training y que comenzó a tomar ritmo en esta etapa de preparación. Desde el inicio, el derecho trabajó con control, respaldado por una ofensiva que respondió temprano.

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Fue en la segunda entrada cuando Saraperos abrió la pizarra. Chris Carter conectó cuadrangular para romper el cero, firmando así su primer jonrón de la pretemporada y colocando al frente a los visitantes. La ventaja se amplió en la tercera entrada con Anthony García, quien también se voló la barda y produjo dos carreras más, aumentando la diferencia a 3-0 y consolidando el dominio ofensivo del Sarape en los primeros innings. Un inning más tarde, Carter volvió a aparecer con el bat y conectó su segundo cuadrangular del encuentro, colocando el 4-0 y reafirmando su protagonismo en la ofensiva saltillense. Acereros reaccionó hasta la sexta entrada, cuando logró anotar su primera carrera para recortar distancia. Posteriormente, Fernando Flores produjo una más con imparable, acercando a la novena local 4-2 y generando presión en la recta final del juego. Sin embargo, Saraperos respondió en la séptima entrada. Ramón Ríos “La Pulpa” conectó un hit productor que permitió a Alex Mejía llegar al plato, devolviendo margen de maniobra a los visitantes con el 5-2.

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En la novena baja, Monclova volvió a acercarse con una carrera más, pero el pitcheo de Saltillo logró contener el intento de remontada y asegurar la victoria. El triunfo permitió a Saraperos ajustar su desempeño tras los tropiezos recientes, destacando la capacidad de respuesta ofensiva y el aporte de jugadores que comienzan a consolidarse en esta pretemporada. De esta manera, la Nave Verde continúa su preparación rumbo a la temporada 2026, afinando detalles tanto en su rotación como en el orden al bat, en una fase donde cada juego representa una oportunidad para encontrar ritmo y consistencia.

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