Bullpen de Saraperos toma forma en Saltillo con arribo de Jesús Cruz

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Saraperos
/ 5 abril 2026
    Bullpen de Saraperos toma forma en Saltillo con arribo de Jesús Cruz
    El equipo busca fortalecer su bullpen y mejorar los resultados recientes en la Liga Mexicana de Beisbol FOTO: SARAPEROS DE SALTILLO

Los Saraperos de Saltillo sumaron al lanzador Jesús Cruz a sus entrenamientos de pretemporada, dejando casi completo el roster rumbo a la campaña 2026

El cuerpo de lanzadores de los Saraperos de Saltillo continúa tomando forma de cara a la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol, luego de que este sábado se reportara el pitcher Jesús Cruz, uno de los brazos contemplados para fortalecer el relevo del equipo.

Con su incorporación, el plantel se encuentra prácticamente listo en el inicio de los trabajos previos, quedando únicamente pendiente la integración del receptor Mazaeika, quien se espera arribe en los próximos días para cerrar el grupo que trabajará durante la pretemporada.

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La llegada de Cruz representa una alternativa más para el bullpen, un sector que el club busca consolidar tras las campañas recientes en las que no logró avanzar a la postemporada. La intención de la organización es contar con mayor estabilidad en el relevo y reducir los altibajos que se presentaron en años anteriores.

El lanzador se integró a Saraperos en 2025 procedente de los Leones de Yucatán, en un movimiento que también involucró a Fabricio Macías y Alexandro Tovalín. Este último ya no forma parte del equipo para el presente calendario, luego de ser enviado a los Olmecas de Tabasco, mientras que Cruz se mantiene como una pieza que el cuerpo técnico busca aprovechar dentro de su esquema.

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Uno de los retos para el staff encabezado por el manager Mendy López será encontrar el rol adecuado para el serpentinero dentro del bullpen. Aunque cuenta con experiencia y resultados en la liga, su utilización en Saltillo ha sido variable, por lo que la pretemporada será clave para definir su lugar en situaciones específicas de juego.

El periodo previo al arranque de la campaña será determinante para ajustar detalles en el roster. Durante estas semanas, el equipo evaluará combinaciones, cargas de trabajo y desempeño individual con el objetivo de estructurar un pitcheo competitivo que pueda responder en momentos de presión.

Cruz cuenta con antecedentes destacados en el beisbol invernal, donde fue parte de los Charros de Jalisco en temporadas en las que el equipo logró el campeonato. También ha tenido participación en la Serie del Caribe y en el Clásico Mundial de Beisbol, lo que respalda su trayectoria en escenarios de exigencia.

Con la mayoría del plantel ya en Saltillo, Saraperos entra en una etapa clave de preparación con la mira puesta en regresar a los primeros planos de la Zona Norte y mejorar los resultados obtenidos en las últimas campañas.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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