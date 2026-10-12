¡Se acerca la Noche de las Estrellas en Saltillo! Será gratuita y habrá telescopios, talleres y música

La observación de la Luna y otros astros, las charlas científicas y las actividades culturales formarán parte de dos encuentros astronómicos programados en Coahuila para octubre y noviembre, con propuestas en General Cepeda y Saltillo dirigidas tanto a aficionados como a familias interesadas en conocer más sobre el universo. La Sociedad Astronómica de Saltillo, A.C. (S.A.S.) informa de ambas actividades, que combinarán la divulgación científica con experiencias prácticas. Una de ellas se realizará en una bodega vitivinícola de General Cepeda, mientras que la otra tendrá como sede las instalaciones del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Coahuila (COECYT), en Saltillo. La primera cita será el viernes 23 de octubre en la Bodega Amonites, en General Cepeda, mediante una actividad organizada por la Sociedad Astronómica de Saltillo en colaboración con la operadora turística Trex Tours. La propuesta integrará la observación del cielo con el enoturismo, para ofrecer a los asistentes una experiencia que vincule la ciencia con el entorno vitivinícola.

Durante la excursión, los participantes podrán observar los astros mediante telescopios y conocer más sobre los objetos celestes a través de sesiones guiadas. También se contempla la fotografía lunar, una actividad que permitirá apreciar y capturar detalles de la superficie del satélite natural de la Tierra. El programa incluirá además charlas de divulgación relacionadas con la astronomía y la paleontología, así como información sobre la historia del viñedo. De esta manera, la jornada reunirá distintas áreas del conocimiento en un mismo espacio, con actividades que buscan despertar el interés por la ciencia y el patrimonio natural de la región. Las personas interesadas en participar en la excursión astronómica de General Cepeda pueden solicitar información y realizar reservaciones en el teléfono 844 197 3693. Los detalles sobre costos, disponibilidad y condiciones de participación deberán consultarse directamente con los organizadores. SALTILLO TENDRÁ UNA NOCHE DE LAS ESTRELLAS GRATUITA La segunda actividad será la edición 2026 de la Noche de las Estrellas, programada para el sábado 14 de noviembre en las instalaciones del COECYT, ubicadas en la calle Eje 4 del Nuevo Centro Metropolitano, junto al Museo del Desierto. El encuentro se desarrollará de las 17:00 a las 22:00 horas y tendrá acceso gratuito, por lo que el público podrá acercarse a la astronomía mediante un programa que contempla actividades educativas, culturales y recreativas. Entre las presentaciones anunciadas destaca la participación de la Orquesta de Cámara de Saltillo, que interpretará la obra Los Planetas. La propuesta musical se sumará a las actividades de divulgación para acercar al público a la relación entre la ciencia, el arte y la exploración del cosmos.

La programación también contempla conferencias, obras de teatro, talleres interactivos, experimentos en vivo, módulos informativos y proyecciones en un planetario. Estas actividades ofrecerán distintas formas de aproximarse a los fenómenos astronómicos y al conocimiento científico, con opciones para personas de diversas edades. Otro de los atractivos será la observación directa del cielo mediante telescopios, una oportunidad para que los asistentes conozcan de cerca algunos cuerpos celestes con el apoyo de los equipos de observación. Con ambas jornadas, la Sociedad Astronómica de Saltillo y las instituciones participantes buscan promover el interés por la ciencia y ampliar las opciones de turismo científico y recreación familiar en Coahuila. Mientras General Cepeda ofrecerá una experiencia que combina astronomía y enoturismo, Saltillo concentrará una jornada gratuita con actividades científicas, musicales y educativas.

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