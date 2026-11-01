Morena y el recurso cada vez más cínico de responsabilizar al pasado

De hecho, eso de echar culpas al pasado o a otros es una estrategia heredada del expresidente Andrés Manuel López Obrador , quien nunca se cansó de decir que todos los males habidos y por haber eran culpa de los gobiernos neoliberales del pasado –periodo neoliberal, decía–, de los conservadores o de las administraciones corruptas de antes.

No es la primera vez que el partido Morena o el gobierno morenista –que es lo mismo– tratan de deslindarse de una situación que daña su imagen. Y tampoco es la primera vez que responsabilizan al pasado.

La inseguridad, la corrupción o el desmantelamiento institucional siempre tuvieron responsables en la historia, pero nunca en el presente.

Esta práctica fue heredada y adoptada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Y para muestra, la increíble maroma que se tuvo que aventar para deslindarse de Guadalupe Taddei, la expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), hoy repudiada y señalada por presuntas irregularidades en contrataciones.

Sheinbaum ha insistido en que Morena no impuso a Taddei y que, por el contrario, fue durante la gestión de Lorenzo Córdova en el INE, tras la creación de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), cuando se nombró a Guadalupe Taddei como presidenta del organismo en Sonora.

Además, aseguró que el problema de corrupción no nació en la gestión de Taddei, sino que viene desde 1999 y que continuó hasta 2014, cuando Córdova asumió la presidencia del INE.

Y no es que antes el INE fuera una institución impoluta; el problema es la incapacidad para reconocer lo que se hizo mal en el presente. Morena innegablemente impulsó la candidatura de Taddei al frente del órgano electoral, aunque no lo quieran aceptar. El riesgo de no reconocerlo es que así nunca se va a romper el círculo vicioso. Recurrir a culpar al pasado desvía la atención y evade la responsabilidad del presente.

Culpar a sexenios, periodos o gestiones del pasado ya no puede ser una excusa para no afrontar los errores del presente o para no enfrentar la falta de resultados.

Si desde la Presidencia o el gobierno sabían que el esquema de contrataciones en el INE está podrido de corrupción, ¿por qué su gobierno no comenzó a hacer una limpia? ¿Por qué decir que la corrupción estaba enquistada desde hace 27 años sólo cuando estalló la polémica? ¿Por qué no se hizo algo para corregir? ¿Por qué hasta que se evidenció y afectó la imagen se sale a culpar al pasado?

Al responsabilizar al pasado, la Presidenta únicamente quiere borrar lo que los gobiernos morenistas, incluido su antecesor, hicieron para imponer a Taddei en el INE.

AL TIRO

Es realmente cansado escuchar a los políticos nunca asumir su responsabilidad. Nunca es culpa de ellos. Siempre es el pasado, los conservadores y el periodo neoliberal.

Tratan de construir una narrativa en la que siempre el pasado es la causa de los males del presente, sin asumir las responsabilidades del ahora.