INE: Un árbitro sin credibilidad

Sin embargo, el grave problema de la corrupción es la impunidad. El tener información privilegiada y comprometedora para terceros con poder y autoridad da al funcionario corrupto un blindaje que dificulta la aplicación de la justicia.

El saqueo al INE pone a este instituto en posición de pérdida de credibilidad electoral.

¿Qué información comprometedora de tipo electoral, respecto a la 4T, tendrá Guadalupe Taddei que imposibilite la aplicación de la justicia en contra de ella?

A ella le tocó coordinar las elecciones de 2024: la presidencial, las de ocho gubernaturas y la de la Ciudad de México, además de la renovación del Congreso. Ella avaló la cuestionada mayoría calificada que le dio el control del Congreso a la 4T.

¿Qué hechos cuestionables respecto de las elecciones habrá conocido, los cuales pudo haber ignorado o minimizado, para ayudar a la 4T?

Si la información es poder –como se le ha calificado desde hace muchos años–, en México también significa impunidad respecto a la corrupción.

Por otra parte, la información privilegiada respecto a la participación de la delincuencia organizada en la vida política de Sinaloa seguramente constituye el blindaje que protege tanto a Rocha Moya como al senador Inzunza, obligando a la presidenta Sheinbaum a salvaguardar a ambos para no entregarlos al gobierno de Estados Unidos, ignorando los compromisos derivados de los tratados relativos a extradición, negando las evidencias que existen en contra de ambos.

Poseer información privilegiada hoy es un importante capital político para garantizar impunidad para quienes infringen la ley desde los altos niveles de la estructura del Estado mexicano.

Lo que hoy puso en crisis al INE fue que Guadalupe Taddei empoderó a José Alfredo Hernández Casillas, dándole incluso la capacidad de colocar funcionarios dentro del INE, poniendo en cargos vinculados con contrataciones a gente que trabajó en sus empresas o respondía a sus intereses comerciales.

Añadamos a esto que el Congreso, hoy dominado por Morena, le dio superpoderes a Taddei para nombrar funcionarios que antes se definían de forma colegiada.

La crisis de credibilidad del INE pone en riesgo las elecciones del 2027 y esto sólo podrá neutralizarse encontrando un presidente con honorabilidad absoluta y sin ningún cuestionamiento.

LOS 61 MILLONES DE DÓLARES

Después de que la presidenta Sheinbaum mencionó que, para evitar la corrupción, se asignarían a Talleres Gráficos de México la producción de credenciales y boletas, surgió la información del contrato por 61 millones de dólares (mil 300 millones de pesos), firmado por Guadalupe Taddei, que garantiza suministros hasta el 2031.

Resulta que Talleres Gráficos de México era parte de ese contrato y, más aún, quien firmó por esa institución fue su director general Arturo Chávez López, que desde abril pasado fue nombrado nuevo consejero electoral del INE, con una calificación envidiable –casi perfecta–, pese a que no tenía la mínima experiencia en materia electoral.

Además, él fue colaborador de la presidenta Sheinbaum cuando fue alcaldesa de Tlalpan. ¿Eso no le da cercanía con la 4T al nuevo consejero?

Él reconoció en una entrevista que, apenas asumió la dirección general de Talleres Gráficos, le propuso a la presidenta Taddei que la institución que dirigía produjera la credencial de elector, aunque en esa ocasión ella le hizo ver que ese organismo no tenía la capacidad operativa para asumir el compromiso de realizar la totalidad de las credenciales. Comentó que fue durante la última licitación cuando la empresa ganadora ofreció compartir parte de la producción con la institución.