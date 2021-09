Se apoyará a haitianos en su cruce por Monclova, si cometen delitos se actuará con mano dura: Paredes

Ante la presencia de una considerable cantidad de migrantes procedentes de Haití en Monclova, el alcalde Alfredo Paredes López dijo se les apoyara durante su transe, pero aclaró que, si alguno de ellos llega a cometer algún delito en la localidad, se actuará con mano dura y conforme a la Ley.

En entrevista, el edil detalló que se han percatado que los extranjeros se prepararon con recursos para poder llegar a cumplir su sueño americano, la gran mayoría de ellos se hospeda en hoteles de paso en la ciudad, paga carros de alquiler para poder llegar a Acuña sin embargo hay quien si está en situación precaria y a estos se les brinda ayuda.

Elementos de protección civil y bomberos han recorrido las instalaciones de la Central de Autobuses, las calles de la zona centro de la ciudad, para invitarlos a que se resguarden en el albergue que hay en su recinto y no se expongan a sus pequeños hijos y mujeres a permanecer en la calle.

Expuso “no nos vamos a meter en contra de ellos ni mucho menos” al destacar que ellos tienen el objetivo de no quedarse en Monclova si no avanzar hacia el país vecino donde pretenden pedir asilo.

Pidió a los ciudadanos que sigan siendo amables, al igual que siempre han brindado apoyo al prójimo

“Sigamos demostrando que somos gente buena que apoya a los demás, yo estoy seguro de que esta situación va pasar dentro de poco, después hay que seguir viviendo la situación”.

El alcalde mencionó que se trabaja en coordinación con la Secretaria de Salud para hacer brigadas y estar monitoreando a los migrantes.

“Vamos a estarlo cuidando y monitoreando. Es una situación que tenemos que no quitarle el ojo, no por el tema de salud si no por el tema de seguridad, no vaya a haber algún arrocito contaminado que empiece a generar una situación difícil en la ciudad y ahí si vamos a tener que actuar. Le apostamos a la buena fe que tienen estas personas de su objetivo final que es cruzar a Estados Unidos, espero transiten en paz y en orden, si no es así vamos a poner mano dura como siempre lo hemos hecho”.