$!Se concentra voto de Nuevas Ideas en zonas de ex aliado del PRI (Gráficas Interactivas)

Una radiografía electoral del voto en Coahuila deja ver contrastes en los resultados de las elecciones para integrar el próximo Congreso del Estado. Da clic a la visualización de datos interactiva para conocer a detalle los resultados y contrastar los resultados de las elecciones del año 2026 y su comportamiento en el año 2020:

Coahuila · Radiografía 2026 2020→2026 Mapa por casilla Radiografía electoral · Vanguardia · Datos Cómo votó Coahuila Las dos únicas elecciones de diputaciones locales recientes —2020 y 2026— en un solo documento: la fotografía de 2026, su comparación contra 2020, y un mapa de las 3,160 casillas que existen en ambas, la unidad que de verdad permite compararlas. Fuentes: cómputos IEC 2020 y 2026. Porcentajes sobre el total de votos. Comparaciones PRI y Morena por bloque (con su coalición). Parte 1 La elección de 2026 7 de junio de 2026. 4,229 actas contabilizadas, 4,199 casillas. El PRI-UDC ganó los 16 distritos. 51.0% Participación 1,249,807 votos 1,249,807 Votos totales incl. coalición 16 Distritos PRI-UDC ganó los 16 5.2% Votos nulos 64,401 boletas 1.1 — Fuerza estatal Quién ganó el estado El PRI concentró 50.0% por marca individual, Morena fue segundo y Nuevas Ideas, partido local, tercero. PRI 50.0% 624,452 Morena 21.5% 268,232 Nuevas Ideas 5.9% 73,582 UDC 3.0% 38,126 PVEM 2.6% 32,533 PT 2.5% 31,001 PAN 2.2% 27,016 MC 2.0% 24,617 México Avante 0.6% 7,264 Sumando partido + coalición Alianza Ciudadana por la Seguridad · PRI+UDC 55.1% Sigamos Haciendo Historia · Morena+PT 26.2% Las columnas de coalición del acta (PRI-UDC: 25,635; Morena-PT: 28,034) se suman a cada bloque. 1.2 — La placa por ciudad El mapa de cada partido Cada celda es el % del partido en esa ciudad; intensidad normalizada por columna; el recuadro blanco marca su plaza más fuerte. Ciudad votos PRI Morena Nuevas Ideas UDC PVEM PT PAN MC México Avante Saltillo 327,071 49.4 25.0 5.0 0.9 1.8 1.5 2.4 4.6 0.6 Torreon 287,600 58.9 18.8 4.2 1.2 1.7 1.3 3.0 1.5 0.1 Matamoros 95,555 53.1 25.2 8.9 1.7 2.5 1.3 0.8 0.5 0.1 Sabinas 85,767 41.9 17.6 5.8 4.9 9.0 7.3 1.4 1.2 0.2 San Pedro 82,252 43.7 28.4 5.9 3.6 3.3 1.5 2.6 0.9 1.0 Frontera 82,225 45.2 17.7 3.7 0.9 1.9 10.6 0.7 0.4 1.0 Monclova 76,544 48.2 23.9 9.0 0.8 1.1 1.3 2.9 1.6 3.1 Acuna 72,522 36.1 11.9 7.9 26.9 4.1 1.2 0.7 0.4 0.3 Ramos Arizpe 72,437 51.2 18.9 9.5 1.8 2.8 1.3 3.1 1.2 0.3 Piedras Negras 67,834 49.4 22.0 6.3 1.4 2.3 2.7 1.1 0.8 0.1 Torreón es el bastión del PRI; Acuña la excepción (UDC); San Pedro la más morenista. 1.3 — Distrito por distrito Qué tan amplia fue la victoria Bloque PRI-UDC contra Morena-PT, del más reñido (Frontera +11.6) al más amplio (Acuña +52.3). D006 · Frontera más competido 37.8 +12 49.3 D016 · Saltillo 33.2 +16 49.1 D004 · San Pedro 31.9 +16 48.4 D003 · Sabinas 28.2 +21 48.9 D015 · Saltillo 28.9 +23 51.6 D005 · Monclova 26.6 +23 49.7 D002 · Piedras Negras 27.9 +26 53.7 D013 · Saltillo 26.9 +28 55.0 D007 · Matamoros 27.4 +28 55.7 D014 · Saltillo 24.2 +30 54.2 D012 · Ramos Arizpe 21.2 +36 57.1 D010 · Torreon 24.2 +36 60.7 D011 · Torreon 21.6 +39 60.9 D009 · Torreon 22.0 +41 62.9 D008 · Torreon 18.0 +44 61.5 D001 · Acuna más amplio 13.7 +52 66.1 Morena-PTPRI-UDC+N = margen 1.4 — Dónde más, dónde menos El termómetro de cada partido Para cada fuerza: su ciudad más fuerte y débil, y sus casillas tope (≥50 votos). PRI Partido Revolucionario Institucional Ciudad más fuerte Torreon 58.9% Ciudad más débil Acuna 36.1% Casilla de mayor % Secc. 1777 · Saltillo 97.3% · 107/110 Casilla de más votos Secc. 1391 · Torreon 370 votos · 84.1% 20 casillas sin un voto para PRI Morena Morena Ciudad más fuerte San Pedro 28.4% Ciudad más débil Acuna 11.9% Casilla de mayor % Secc. 1112 · San Pedro 71.2% · 79/111 Casilla de más votos Secc. 1132 · San Pedro 201 votos · 43.3% 17 casillas sin un voto para Morena Nuevas Ideas Partido Nuevas Ideas Ciudad más fuerte Ramos Arizpe 9.5% Ciudad más débil Frontera 3.7% Casilla de mayor % Secc. 0356 · Monclova 50.5% · 241/477 Casilla de más votos Secc. 0259 · Matamoros 251 votos · 41.9% 166 casillas sin un voto para Nuevas Ideas UDC Unidad Democrática de Coahuila Ciudad más fuerte Acuna 26.9% Ciudad más débil Monclova 0.8% Casilla de mayor % Secc. 1888 · Acuna 50.0% · 49/98 Casilla de más votos Secc. 1520 · Acuna 168 votos · 41.1% 621 casillas sin un voto para UDC PVEM Partido Verde Ecologista de México Ciudad más fuerte Sabinas 9.0% Ciudad más débil Monclova 1.1% Casilla de mayor % Secc. 0724 · Sabinas 32.3% · 97/300 Casilla de más votos Secc. 1825 · Sabinas 121 votos · 29.7% 281 casillas sin un voto para PVEM PT Partido del Trabajo Ciudad más fuerte Frontera 10.6% Ciudad más débil Acuna 1.2% Casilla de mayor % Secc. 0961 · Saltillo 34.1% · 102/299 Casilla de más votos Secc. 0184 · Frontera 115 votos · 28.8% 284 casillas sin un voto para PT PAN Partido Acción Nacional Ciudad más fuerte Ramos Arizpe 3.1% Ciudad más débil Acuna 0.7% Casilla de mayor % Secc. 1922 · Torreon 41.6% · 47/113 Casilla de más votos Secc. 0111 · San Pedro 109 votos · 25.8% 427 casillas sin un voto para PAN MC Movimiento Ciudadano Ciudad más fuerte Saltillo 4.6% Ciudad más débil Frontera 0.4% Casilla de mayor % Secc. 0238 · Sabinas 49.6% · 68/137 Casilla de más votos Secc. 0239 · Sabinas 119 votos · 33.6% 544 casillas sin un voto para MC México Avante Partido México Avante Ciudad más fuerte Monclova 3.1% Ciudad más débil Piedras Negras 0.1% Casilla de mayor % Secc. 0213 · Frontera 7.5% · 12/160 Casilla de más votos Secc. 0348 · Monclova 24 votos · 7.1% 1988 casillas sin un voto para México Avante 1.5 — Quién salió a votar Participación y voto nulo Matamoros la más participativa (62.1%); Piedras Negras la más abstencionista (44.4%). Matamoros 62.1% nulos 4.1% San Pedro 56.9% nulos 4.9% Frontera 55.2% nulos 4.7% Sabinas 53.7% nulos 5.0% Monclova 52.1% nulos 5.9% Torreon 51.5% nulos 6.1% Saltillo 48.3% nulos 4.5% Acuna 47.7% nulos 6.7% Ramos Arizpe 46.7% nulos 4.7% Piedras Negras 44.4% nulos 4.9% Parte 2 2020 → 2026: cómo se movió La elección gemela del 18 de octubre de 2020 y el cruce contra 2026 sobre 3,146 casillas comunes. 39.4% Participación 2020 2026: 51.0% 875,947 Votos 2020 2026: 1,249,807 11 Partidos en boleta 3 nuevos locales 3.0% Voto nulo 2020 2026: 5.2% 2.1 — El estado, 2020 vs 2026 El PRI igual, el PAN derrumbado El PRI ganó 2020 con 49.9%, casi calcado a 2026. El PAN cayó de 9.9% a 2.2%; Morena creció; tres partidos de 2020 desaparecieron. PRI 49.9% 2026: 50.0% +0.1 Morena 19.5% 2026: 21.5% +1.9 PAN 9.9% 2026: 2.2% −7.7 UDC 3.5% 2026: 3.0% −0.5 PVEM 3.0% 2026: 2.6% −0.4 Unidos 2.5% desapareció PT 1.9% 2026: 2.5% +0.6 E. Zapata 1.8% desapareció PRD 1.6% desapareció MC 1.4% 2026: 2.0% +0.6 PRC 0.8% desapareció 2.2 — Los debutantes de 2020 Tres partidos nuevos, hiperlocales Como NUI y México Avante en 2026, en 2020 debutaron tres locales. Pero fueron de un solo municipio y ninguno cruzó el 3%: perdieron el registro. Unidos Partido Unidos 2.47% 21,598 votos Plazas fuertes Arteaga 35.2%

Hidalgo 24.4%

Parras11.5% Mejor casilla Arteaga · secc 63 C1 51.8% · 157/303 No alcanzó el 3% → perdió el registro Emiliano Zapata P. Emiliano Zapata · la Tierra y su Producto 1.79% 15,688 votos Plazas fuertes Parras 8.6%

Villa Unión 6.7%

Zaragoza5.6% Mejor casilla Parras · secc 566 E1 64.4% · 114/177 No alcanzó el 3% → perdió el registro PRC P. de la Revolución Coahuilense 0.84% 7,316 votos Plazas fuertes Viesca 6.7%

Matamoros 4.6%

Francisco I. Madero2.5% Mejor casilla Viesca · secc 1477 E1 51.2% · 43/84 No alcanzó el 3% → perdió el registro 2.3 — El mapa municipal 2020 La placa por municipio La base de 2020 sí trae los 38 municipios. Aquí los más grandes. Municipio votos PRI Morena PAN UDC PVEM Saltillo 216,414 52.3 18.1 10.6 0.7 1.9 Torreón 214,201 52.8 20.4 17.3 0.8 1.4 Monclova 60,382 51.4 20.2 10.8 5.2 2.5 Matamoros 46,940 52.7 15.0 1.4 0.8 1.5 Acuña 42,242 37.9 23.3 2.8 19.9 5.9 Piedras Negras 40,977 35.5 15.9 4.7 11.9 3.1 San Pedro 40,177 38.0 24.5 3.0 1.2 19.0 Francisco I. Madero 22,708 45.8 33.6 1.9 3.8 1.8 Múzquiz 21,779 49.4 21.9 2.2 14.1 1.4 Ramos Arizpe 21,516 54.8 13.9 9.5 1.4 1.9 Sabinas 20,406 56.6 25.4 3.2 5.7 1.1 Frontera 20,155 50.5 20.3 11.3 1.4 6.0 Parras 13,923 50.4 9.9 2.5 0.5 7.5 San Juan De Sabinas 12,981 47.9 28.3 12.1 1.1 0.8 El PAN concentraba su fuerza en Torreón (17.3%), justo donde después se derrumbó. 2.4 — El cruce 2020 ↔ 2026 Las casillas insignia, seis años después Promedio por casilla sobre 3,146 casillas comunes, bloque contra bloque: Bloque PRI-UDC 53.5 '20 → 54.8 '26 +1.3 pts Bloque Morena-PT 21.4 '20 → 27.4 '26 +6.0 pts PAN 9.7 '20 → 2.2 '26 −7.5 pts El derrumbe del PAN en Torreón Bastiones panistas de 2020 (70-81%) y a dónde fueron en 2026. Torreón secc 1207 · C PAN '20 81% PRI '26 84% Torreón secc 1207 · B PAN '20 79% PRI '26 88% Torreón secc 1219 · B PAN '20 73% PRI '26 80% Torreón secc 1200 · B PAN '20 73% PRI '26 80% Torreón secc 1403 · B PAN '20 72% PRI '26 91% Torreón secc 1219 · C PAN '20 70% PRI '26 82% Los bastiones del PRI-UDC en 2026 Cuáles ya lo eran en 2020 (bastión) y cuáles arrebató (conquista). Arteaga secc 0072 · B bastión 2020 87% 2026 94% Torreón secc 1403 · B conquista 2020 19% 2026 91% Arteaga secc 0071 · B bastión 2020 64% 2026 90% Ramos Arizpe secc 0679 · B bastión 2020 86% 2026 89% Torreón secc 1207 · B conquista 2020 14% 2026 88% Torreón secc 1172 · C conquista 2020 28% 2026 86% Los mayores avances de Morena Donde el bloque Morena-PT más creció. San Pedro secc 1112 · C 2020 18% 2026 71% +53 Ocampo secc 0528 · B 2020 6% 2026 54% +48 Ocampo secc 0526 · C 2020 15% 2026 63% +48 Castaños secc 0104 · B 2020 9% 2026 56% +47 Saltillo secc 1009 · C 2020 26% 2026 72% +47 Ocampo secc 0526 · C 2020 8% 2026 54% +46 Los feudos de los partidos nuevos Arteaga era de Unidos; Parras, de Zapata. Sus bases se volcaron al PRI-UDC. Arteaga Unidos secc 0063 Unidos '20 52% PRI '26 56% Arteaga Unidos secc 0059 Unidos '20 51% PRI '26 52% Arteaga Unidos secc 0057 Unidos '20 51% PRI '26 64% Arteaga Unidos secc 0057 Unidos '20 50% PRI '26 68% Parras E. Zapata secc 0566 E. Zapata '20 64% PRI '26 70% Parras E. Zapata secc 0563 E. Zapata '20 44% PRI '26 62% Parte 3 El mapa por casilla Cada cuadro es una casilla; el color es la fuerza ganadora ahí. Agrupadas por municipio y ordenadas de mayor a menor. Alterna entre 2020, 2026 y el cambio para ver cómo se movió cada una. Pasa el cursor por encima para el detalle. Ganador 2020 Ganador 2026 El cambio

El partido Nuevas Ideas, que a partir del próximo año recibirá el tercer presupuesto más alto entre las fuerzas políticas de Coahuila, obtuvo sus mejores resultados en casillas ubicadas en zonas rurales, donde se registró una votación atípica y donde su candidato, Jesús Contreras Pacheco, ha figurado como aliado del PRI. Esta fuerza política fue impulsada originalmente por exintegrantes del extinto Partido Joven, entre ellos Édgar Puente y su hijo Orlando Puente. Tras la elección de 2017, dicho partido perdió su registro al no alcanzar la votación requerida y fue liquidado en medio de señalamientos y multas por presuntas irregularidades financieras.

De acuerdo con los registros del cómputo final, de las 50 casillas donde Nuevas Ideas obtuvo sus mejores resultados, al menos 38 se localizan en comunidades rurales y ejidales de la entidad.

La votación, que osciló entre 68 y 251 sufragios por casilla, se concentró principalmente en ejidos del Distrito 7, con cabecera en Matamoros, donde se registró una participación considerada como atípica. De esas 50 casillas, únicamente cuatro reportaron una participación inferior al promedio estatal de la elección, que alcanzó 51 por ciento. En este distrito, Nuevas Ideas postuló a Contreras Pacheco, quien fuera alcalde de Matamoros en la década de 1970 y exdiputado local en la 58 Legislatura por la vía plurinominal de la UDC, durante el gobierno de Humberto Moreira. Aunque surgió de corrientes opositoras, posteriormente fundó un partido considerado satélite del PRI. Se trató del Partido Primero Coahuila, que perdió su registro en 2017 tras obtener resultados desfavorables en alianza con el PRI. Además, enfrentó observaciones de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE por la contratación de empresas señaladas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), como Corporativo Luna Storm y ADMPT S.C., por montos de 737 mil y 261 mil pesos, respectivamente, sin que existiera evidencia clara de los servicios prestados.

Entre los resultados obtenidos recientemente por Nuevas Ideas también destacan casillas donde los funcionarios electorales reportaron niveles de participación superiores al 100 por ciento respecto al listado nominal. Uno de estos casos se ubicó en las sección 0068 de Ramos Arizpe. Salvo las cuatro casillas con participación inferior al promedio, el resto registró niveles de votación de hasta 84 por ciento de la lista nominal.

Otro dato relevante es que Nuevas Ideas obtuvo resultados superiores a los del PRI -sin considerar su coalición- en algunas casillas, pese a que este último fue el partido ganador de la elección en la entidad. Según datos oficiales, en la casilla 0299 de Matamoros, Nuevas Ideas obtuvo 183 votos frente a 153 del PRI; en la sección 0356 consiguió 267 sufragios contra 251 del tricolor; y en la sección 0068 alcanzó 87 votos, mientras que el PRI obtuvo 63. En todos los casos se consideran únicamente los votos individuales y no los emitidos en coalición.