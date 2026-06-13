Se concentra voto de Nuevas Ideas en zonas de ex aliado del PRI (Gráficas Interactivas)
A una semana de las elecciones en Coahuila, Vanguardia realizó un análisis interactivo de los resultados en cada uno de los municipios
Una radiografía electoral del voto en Coahuila deja ver contrastes en los resultados de las elecciones para integrar el próximo Congreso del Estado.
Da clic a la visualización de datos interactiva para conocer a detalle los resultados y contrastar los resultados de las elecciones del año 2026 y su comportamiento en el año 2020:
Cómo votó Coahuila
Las dos únicas elecciones de diputaciones locales recientes —2020 y 2026— en un solo documento: la fotografía de 2026, su comparación contra 2020, y un mapa de las 3,160 casillas que existen en ambas, la unidad que de verdad permite compararlas.
7 de junio de 2026. 4,229 actas contabilizadas, 4,199 casillas. El PRI-UDC ganó los 16 distritos.
Quién ganó el estado
El PRI concentró 50.0% por marca individual, Morena fue segundo y Nuevas Ideas, partido local, tercero.
Las columnas de coalición del acta (PRI-UDC: 25,635; Morena-PT: 28,034) se suman a cada bloque.
El mapa de cada partido
Cada celda es el % del partido en esa ciudad; intensidad normalizada por columna; el recuadro blanco marca su plaza más fuerte.
|Ciudadvotos
|PRI
|Morena
|Nuevas Ideas
|UDC
|PVEM
|PT
|PAN
|MC
|México Avante
|Saltillo327,071
|49.4
|25.0
|5.0
|0.9
|1.8
|1.5
|2.4
|4.6
|0.6
|Torreon287,600
|58.9
|18.8
|4.2
|1.2
|1.7
|1.3
|3.0
|1.5
|0.1
|Matamoros95,555
|53.1
|25.2
|8.9
|1.7
|2.5
|1.3
|0.8
|0.5
|0.1
|Sabinas85,767
|41.9
|17.6
|5.8
|4.9
|9.0
|7.3
|1.4
|1.2
|0.2
|San Pedro82,252
|43.7
|28.4
|5.9
|3.6
|3.3
|1.5
|2.6
|0.9
|1.0
|Frontera82,225
|45.2
|17.7
|3.7
|0.9
|1.9
|10.6
|0.7
|0.4
|1.0
|Monclova76,544
|48.2
|23.9
|9.0
|0.8
|1.1
|1.3
|2.9
|1.6
|3.1
|Acuna72,522
|36.1
|11.9
|7.9
|26.9
|4.1
|1.2
|0.7
|0.4
|0.3
|Ramos Arizpe72,437
|51.2
|18.9
|9.5
|1.8
|2.8
|1.3
|3.1
|1.2
|0.3
|Piedras Negras67,834
|49.4
|22.0
|6.3
|1.4
|2.3
|2.7
|1.1
|0.8
|0.1
Torreón es el bastión del PRI; Acuña la excepción (UDC); San Pedro la más morenista.
Qué tan amplia fue la victoria
Bloque PRI-UDC contra Morena-PT, del más reñido (Frontera +11.6) al más amplio (Acuña +52.3).
Morena-PTPRI-UDC+N = margen
El termómetro de cada partido
Para cada fuerza: su ciudad más fuerte y débil, y sus casillas tope (≥50 votos).
Participación y voto nulo
Matamoros la más participativa (62.1%); Piedras Negras la más abstencionista (44.4%).
La elección gemela del 18 de octubre de 2020 y el cruce contra 2026 sobre 3,146 casillas comunes.
El PRI igual, el PAN derrumbado
El PRI ganó 2020 con 49.9%, casi calcado a 2026. El PAN cayó de 9.9% a 2.2%; Morena creció; tres partidos de 2020 desaparecieron.
Tres partidos nuevos, hiperlocales
Como NUI y México Avante en 2026, en 2020 debutaron tres locales. Pero fueron de un solo municipio y ninguno cruzó el 3%: perdieron el registro.
- Arteaga35.2%
- Hidalgo24.4%
- Parras11.5%
- Parras8.6%
- Villa Unión6.7%
- Zaragoza5.6%
- Viesca6.7%
- Matamoros4.6%
- Francisco I. Madero2.5%
La placa por municipio
La base de 2020 sí trae los 38 municipios. Aquí los más grandes.
|Municipiovotos
|PRI
|Morena
|PAN
|UDC
|PVEM
|Saltillo216,414
|52.3
|18.1
|10.6
|0.7
|1.9
|Torreón214,201
|52.8
|20.4
|17.3
|0.8
|1.4
|Monclova60,382
|51.4
|20.2
|10.8
|5.2
|2.5
|Matamoros46,940
|52.7
|15.0
|1.4
|0.8
|1.5
|Acuña42,242
|37.9
|23.3
|2.8
|19.9
|5.9
|Piedras Negras40,977
|35.5
|15.9
|4.7
|11.9
|3.1
|San Pedro40,177
|38.0
|24.5
|3.0
|1.2
|19.0
|Francisco I. Madero22,708
|45.8
|33.6
|1.9
|3.8
|1.8
|Múzquiz21,779
|49.4
|21.9
|2.2
|14.1
|1.4
|Ramos Arizpe21,516
|54.8
|13.9
|9.5
|1.4
|1.9
|Sabinas20,406
|56.6
|25.4
|3.2
|5.7
|1.1
|Frontera20,155
|50.5
|20.3
|11.3
|1.4
|6.0
|Parras13,923
|50.4
|9.9
|2.5
|0.5
|7.5
|San Juan De Sabinas12,981
|47.9
|28.3
|12.1
|1.1
|0.8
El PAN concentraba su fuerza en Torreón (17.3%), justo donde después se derrumbó.
Las casillas insignia, seis años después
Promedio por casilla sobre 3,146 casillas comunes, bloque contra bloque:
El derrumbe del PAN en Torreón
Bastiones panistas de 2020 (70-81%) y a dónde fueron en 2026.
Los bastiones del PRI-UDC en 2026
Cuáles ya lo eran en 2020 (bastión) y cuáles arrebató (conquista).
Los mayores avances de Morena
Donde el bloque Morena-PT más creció.
Los feudos de los partidos nuevos
Arteaga era de Unidos; Parras, de Zapata. Sus bases se volcaron al PRI-UDC.
Cada cuadro es una casilla; el color es la fuerza ganadora ahí. Agrupadas por municipio y ordenadas de mayor a menor. Alterna entre 2020, 2026 y el cambio para ver cómo se movió cada una. Pasa el cursor por encima para el detalle.
El partido Nuevas Ideas, que a partir del próximo año recibirá el tercer presupuesto más alto entre las fuerzas políticas de Coahuila, obtuvo sus mejores resultados en casillas ubicadas en zonas rurales, donde se registró una votación atípica y donde su candidato, Jesús Contreras Pacheco, ha figurado como aliado del PRI.
Esta fuerza política fue impulsada originalmente por exintegrantes del extinto Partido Joven, entre ellos Édgar Puente y su hijo Orlando Puente. Tras la elección de 2017, dicho partido perdió su registro al no alcanzar la votación requerida y fue liquidado en medio de señalamientos y multas por presuntas irregularidades financieras.
De acuerdo con los registros del cómputo final, de las 50 casillas donde Nuevas Ideas obtuvo sus mejores resultados, al menos 38 se localizan en comunidades rurales y ejidales de la entidad.
La votación, que osciló entre 68 y 251 sufragios por casilla, se concentró principalmente en ejidos del Distrito 7, con cabecera en Matamoros, donde se registró una participación considerada como atípica.
De esas 50 casillas, únicamente cuatro reportaron una participación inferior al promedio estatal de la elección, que alcanzó 51 por ciento.
En este distrito, Nuevas Ideas postuló a Contreras Pacheco, quien fuera alcalde de Matamoros en la década de 1970 y exdiputado local en la 58 Legislatura por la vía plurinominal de la UDC, durante el gobierno de Humberto Moreira. Aunque surgió de corrientes opositoras, posteriormente fundó un partido considerado satélite del PRI.
Se trató del Partido Primero Coahuila, que perdió su registro en 2017 tras obtener resultados desfavorables en alianza con el PRI. Además, enfrentó observaciones de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE por la contratación de empresas señaladas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), como Corporativo Luna Storm y ADMPT S.C., por montos de 737 mil y 261 mil pesos, respectivamente, sin que existiera evidencia clara de los servicios prestados.
Entre los resultados obtenidos recientemente por Nuevas Ideas también destacan casillas donde los funcionarios electorales reportaron niveles de participación superiores al 100 por ciento respecto al listado nominal. Uno de estos casos se ubicó en las sección 0068 de Ramos Arizpe.
Salvo las cuatro casillas con participación inferior al promedio, el resto registró niveles de votación de hasta 84 por ciento de la lista nominal.
Otro dato relevante es que Nuevas Ideas obtuvo resultados superiores a los del PRI -sin considerar su coalición- en algunas casillas, pese a que este último fue el partido ganador de la elección en la entidad.
Según datos oficiales, en la casilla 0299 de Matamoros, Nuevas Ideas obtuvo 183 votos frente a 153 del PRI; en la sección 0356 consiguió 267 sufragios contra 251 del tricolor; y en la sección 0068 alcanzó 87 votos, mientras que el PRI obtuvo 63. En todos los casos se consideran únicamente los votos individuales y no los emitidos en coalición.
El distrito donde menor porcentaje de votación tuvo Nuevas Ideas fue el seis, con cabecera en Frontera, que coincide que fue donde mayor votación tuvo el Partido del Trabajo, de los partidos opositores en esta elección.
Asimismo, se destacó que el distrito donde menor votación se registró fue en el distrito 2, con cabecera en Piedras Negras, en donde no se tiene un gobierno del PRI ni de sus aliados.
Aunque fue uno de los partidos que más tardó en transparentar sus gastos de campaña ante el sistema de fiscalización del INE, pese a haber reportado la inversión más baja entre los contendientes, será a partir de septiembre cuando se conozca el incremento de recursos que recibirá para financiar sus actividades ordinarias durante 2027.