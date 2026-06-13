Se concentra voto de Nuevas Ideas en zonas de ex aliado del PRI (Gráficas Interactivas)

Se concentra voto de Nuevas Ideas en zonas de ex aliado del PRI (Gráficas Interactivas)

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Armando Ríos
por Armando Ríos

A una semana de las elecciones en Coahuila, Vanguardia realizó un análisis interactivo de los resultados en cada uno de los municipios

Coahuila
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Una radiografía electoral del voto en Coahuila deja ver contrastes en los resultados de las elecciones para integrar el próximo Congreso del Estado.

Da clic a la visualización de datos interactiva para conocer a detalle los resultados y contrastar los resultados de las elecciones del año 2026 y su comportamiento en el año 2020:

Radiografía electoral · Vanguardia · Datos

Cómo votó Coahuila

Las dos únicas elecciones de diputaciones locales recientes —2020 y 2026— en un solo documento: la fotografía de 2026, su comparación contra 2020, y un mapa de las 3,160 casillas que existen en ambas, la unidad que de verdad permite compararlas.

Fuentes: cómputos IEC 2020 y 2026. Porcentajes sobre el total de votos. Comparaciones PRI y Morena por bloque (con su coalición).
Parte 1
La elección de 2026

7 de junio de 2026. 4,229 actas contabilizadas, 4,199 casillas. El PRI-UDC ganó los 16 distritos.

51.0%
Participación
1,249,807 votos
1,249,807
Votos totales
incl. coalición
16
Distritos
PRI-UDC ganó los 16
5.2%
Votos nulos
64,401 boletas
1.1 — Fuerza estatal

Quién ganó el estado

El PRI concentró 50.0% por marca individual, Morena fue segundo y Nuevas Ideas, partido local, tercero.

PRI
50.0% 624,452
Morena
21.5% 268,232
Nuevas Ideas
5.9% 73,582
UDC
3.0% 38,126
PVEM
2.6% 32,533
PT
2.5% 31,001
PAN
2.2% 27,016
MC
2.0% 24,617
México Avante
0.6% 7,264
Sumando partido + coalición
Alianza Ciudadana por la Seguridad · PRI+UDC 55.1%
Sigamos Haciendo Historia · Morena+PT 26.2%

Las columnas de coalición del acta (PRI-UDC: 25,635; Morena-PT: 28,034) se suman a cada bloque.

1.2 — La placa por ciudad

El mapa de cada partido

Cada celda es el % del partido en esa ciudad; intensidad normalizada por columna; el recuadro blanco marca su plaza más fuerte.

Ciudadvotos PRI Morena Nuevas Ideas UDC PVEM PT PAN MC México Avante
Saltillo327,071 49.4 25.0 5.0 0.9 1.8 1.5 2.4 4.6 0.6
Torreon287,600 58.9 18.8 4.2 1.2 1.7 1.3 3.0 1.5 0.1
Matamoros95,555 53.1 25.2 8.9 1.7 2.5 1.3 0.8 0.5 0.1
Sabinas85,767 41.9 17.6 5.8 4.9 9.0 7.3 1.4 1.2 0.2
San Pedro82,252 43.7 28.4 5.9 3.6 3.3 1.5 2.6 0.9 1.0
Frontera82,225 45.2 17.7 3.7 0.9 1.9 10.6 0.7 0.4 1.0
Monclova76,544 48.2 23.9 9.0 0.8 1.1 1.3 2.9 1.6 3.1
Acuna72,522 36.1 11.9 7.9 26.9 4.1 1.2 0.7 0.4 0.3
Ramos Arizpe72,437 51.2 18.9 9.5 1.8 2.8 1.3 3.1 1.2 0.3
Piedras Negras67,834 49.4 22.0 6.3 1.4 2.3 2.7 1.1 0.8 0.1

Torreón es el bastión del PRI; Acuña la excepción (UDC); San Pedro la más morenista.

1.3 — Distrito por distrito

Qué tan amplia fue la victoria

Bloque PRI-UDC contra Morena-PT, del más reñido (Frontera +11.6) al más amplio (Acuña +52.3).

D006 · Frontera más competido
37.8
+12
49.3
D016 · Saltillo
33.2
+16
49.1
D004 · San Pedro
31.9
+16
48.4
D003 · Sabinas
28.2
+21
48.9
D015 · Saltillo
28.9
+23
51.6
D005 · Monclova
26.6
+23
49.7
D002 · Piedras Negras
27.9
+26
53.7
D013 · Saltillo
26.9
+28
55.0
D007 · Matamoros
27.4
+28
55.7
D014 · Saltillo
24.2
+30
54.2
D012 · Ramos Arizpe
21.2
+36
57.1
D010 · Torreon
24.2
+36
60.7
D011 · Torreon
21.6
+39
60.9
D009 · Torreon
22.0
+41
62.9
D008 · Torreon
18.0
+44
61.5
D001 · Acuna más amplio
13.7
+52
66.1

Morena-PTPRI-UDC+N = margen

1.4 — Dónde más, dónde menos

El termómetro de cada partido

Para cada fuerza: su ciudad más fuerte y débil, y sus casillas tope (≥50 votos).

PRI Partido Revolucionario Institucional
Ciudad más fuerte Torreon 58.9%
Ciudad más débil Acuna 36.1%
Casilla de mayor % Secc. 1777 · Saltillo 97.3% · 107/110
Casilla de más votos Secc. 1391 · Torreon 370 votos · 84.1%
20 casillas sin un voto para PRI
Morena Morena
Ciudad más fuerte San Pedro 28.4%
Ciudad más débil Acuna 11.9%
Casilla de mayor % Secc. 1112 · San Pedro 71.2% · 79/111
Casilla de más votos Secc. 1132 · San Pedro 201 votos · 43.3%
17 casillas sin un voto para Morena
Nuevas Ideas Partido Nuevas Ideas
Ciudad más fuerte Ramos Arizpe 9.5%
Ciudad más débil Frontera 3.7%
Casilla de mayor % Secc. 0356 · Monclova 50.5% · 241/477
Casilla de más votos Secc. 0259 · Matamoros 251 votos · 41.9%
166 casillas sin un voto para Nuevas Ideas
UDC Unidad Democrática de Coahuila
Ciudad más fuerte Acuna 26.9%
Ciudad más débil Monclova 0.8%
Casilla de mayor % Secc. 1888 · Acuna 50.0% · 49/98
Casilla de más votos Secc. 1520 · Acuna 168 votos · 41.1%
621 casillas sin un voto para UDC
PVEM Partido Verde Ecologista de México
Ciudad más fuerte Sabinas 9.0%
Ciudad más débil Monclova 1.1%
Casilla de mayor % Secc. 0724 · Sabinas 32.3% · 97/300
Casilla de más votos Secc. 1825 · Sabinas 121 votos · 29.7%
281 casillas sin un voto para PVEM
PT Partido del Trabajo
Ciudad más fuerte Frontera 10.6%
Ciudad más débil Acuna 1.2%
Casilla de mayor % Secc. 0961 · Saltillo 34.1% · 102/299
Casilla de más votos Secc. 0184 · Frontera 115 votos · 28.8%
284 casillas sin un voto para PT
PAN Partido Acción Nacional
Ciudad más fuerte Ramos Arizpe 3.1%
Ciudad más débil Acuna 0.7%
Casilla de mayor % Secc. 1922 · Torreon 41.6% · 47/113
Casilla de más votos Secc. 0111 · San Pedro 109 votos · 25.8%
427 casillas sin un voto para PAN
MC Movimiento Ciudadano
Ciudad más fuerte Saltillo 4.6%
Ciudad más débil Frontera 0.4%
Casilla de mayor % Secc. 0238 · Sabinas 49.6% · 68/137
Casilla de más votos Secc. 0239 · Sabinas 119 votos · 33.6%
544 casillas sin un voto para MC
México Avante Partido México Avante
Ciudad más fuerte Monclova 3.1%
Ciudad más débil Piedras Negras 0.1%
Casilla de mayor % Secc. 0213 · Frontera 7.5% · 12/160
Casilla de más votos Secc. 0348 · Monclova 24 votos · 7.1%
1988 casillas sin un voto para México Avante
1.5 — Quién salió a votar

Participación y voto nulo

Matamoros la más participativa (62.1%); Piedras Negras la más abstencionista (44.4%).

Matamoros
62.1% nulos 4.1%
San Pedro
56.9% nulos 4.9%
Frontera
55.2% nulos 4.7%
Sabinas
53.7% nulos 5.0%
Monclova
52.1% nulos 5.9%
Torreon
51.5% nulos 6.1%
Saltillo
48.3% nulos 4.5%
Acuna
47.7% nulos 6.7%
Ramos Arizpe
46.7% nulos 4.7%
Piedras Negras
44.4% nulos 4.9%
Parte 2
2020 → 2026: cómo se movió

La elección gemela del 18 de octubre de 2020 y el cruce contra 2026 sobre 3,146 casillas comunes.

39.4%
Participación 2020
2026: 51.0%
875,947
Votos 2020
2026: 1,249,807
11
Partidos en boleta
3 nuevos locales
3.0%
Voto nulo 2020
2026: 5.2%
2.1 — El estado, 2020 vs 2026

El PRI igual, el PAN derrumbado

El PRI ganó 2020 con 49.9%, casi calcado a 2026. El PAN cayó de 9.9% a 2.2%; Morena creció; tres partidos de 2020 desaparecieron.

PRI
49.9% 2026: 50.0% +0.1
Morena
19.5% 2026: 21.5% +1.9
PAN
9.9% 2026: 2.2% −7.7
UDC
3.5% 2026: 3.0% −0.5
PVEM
3.0% 2026: 2.6% −0.4
Unidos
2.5% desapareció
PT
1.9% 2026: 2.5% +0.6
E. Zapata
1.8% desapareció
PRD
1.6% desapareció
MC
1.4% 2026: 2.0% +0.6
PRC
0.8% desapareció
2.2 — Los debutantes de 2020

Tres partidos nuevos, hiperlocales

Como NUI y México Avante en 2026, en 2020 debutaron tres locales. Pero fueron de un solo municipio y ninguno cruzó el 3%: perdieron el registro.

Unidos Partido Unidos
2.47% 21,598 votos
Plazas fuertes
  • Arteaga35.2%
  • Hidalgo24.4%
  • Parras11.5%
Mejor casilla Arteaga · secc 63 C1 51.8% · 157/303
No alcanzó el 3% → perdió el registro
Emiliano Zapata P. Emiliano Zapata · la Tierra y su Producto
1.79% 15,688 votos
Plazas fuertes
  • Parras8.6%
  • Villa Unión6.7%
  • Zaragoza5.6%
Mejor casilla Parras · secc 566 E1 64.4% · 114/177
No alcanzó el 3% → perdió el registro
PRC P. de la Revolución Coahuilense
0.84% 7,316 votos
Plazas fuertes
  • Viesca6.7%
  • Matamoros4.6%
  • Francisco I. Madero2.5%
Mejor casilla Viesca · secc 1477 E1 51.2% · 43/84
No alcanzó el 3% → perdió el registro
2.3 — El mapa municipal 2020

La placa por municipio

La base de 2020 sí trae los 38 municipios. Aquí los más grandes.

Municipiovotos PRI Morena PAN UDC PVEM
Saltillo216,414 52.3 18.1 10.6 0.7 1.9
Torreón214,201 52.8 20.4 17.3 0.8 1.4
Monclova60,382 51.4 20.2 10.8 5.2 2.5
Matamoros46,940 52.7 15.0 1.4 0.8 1.5
Acuña42,242 37.9 23.3 2.8 19.9 5.9
Piedras Negras40,977 35.5 15.9 4.7 11.9 3.1
San Pedro40,177 38.0 24.5 3.0 1.2 19.0
Francisco I. Madero22,708 45.8 33.6 1.9 3.8 1.8
Múzquiz21,779 49.4 21.9 2.2 14.1 1.4
Ramos Arizpe21,516 54.8 13.9 9.5 1.4 1.9
Sabinas20,406 56.6 25.4 3.2 5.7 1.1
Frontera20,155 50.5 20.3 11.3 1.4 6.0
Parras13,923 50.4 9.9 2.5 0.5 7.5
San Juan De Sabinas12,981 47.9 28.3 12.1 1.1 0.8

El PAN concentraba su fuerza en Torreón (17.3%), justo donde después se derrumbó.

2.4 — El cruce 2020 ↔ 2026

Las casillas insignia, seis años después

Promedio por casilla sobre 3,146 casillas comunes, bloque contra bloque:

Bloque PRI-UDC
53.5'20 54.8'26
+1.3 pts
Bloque Morena-PT
21.4'20 27.4'26
+6.0 pts
PAN
9.7'20 2.2'26
−7.5 pts

El derrumbe del PAN en Torreón

Bastiones panistas de 2020 (70-81%) y a dónde fueron en 2026.

Torreón secc 1207 · C
PAN '20
81%
PRI '26
84%
Torreón secc 1207 · B
PAN '20
79%
PRI '26
88%
Torreón secc 1219 · B
PAN '20
73%
PRI '26
80%
Torreón secc 1200 · B
PAN '20
73%
PRI '26
80%
Torreón secc 1403 · B
PAN '20
72%
PRI '26
91%
Torreón secc 1219 · C
PAN '20
70%
PRI '26
82%

Los bastiones del PRI-UDC en 2026

Cuáles ya lo eran en 2020 (bastión) y cuáles arrebató (conquista).

Arteaga secc 0072 · B bastión
2020
87%
2026
94%
Torreón secc 1403 · B conquista
2020
19%
2026
91%
Arteaga secc 0071 · B bastión
2020
64%
2026
90%
Ramos Arizpe secc 0679 · B bastión
2020
86%
2026
89%
Torreón secc 1207 · B conquista
2020
14%
2026
88%
Torreón secc 1172 · C conquista
2020
28%
2026
86%

Los mayores avances de Morena

Donde el bloque Morena-PT más creció.

San Pedro secc 1112 · C
2020
18%
2026
71%
+53
Ocampo secc 0528 · B
2020
6%
2026
54%
+48
Ocampo secc 0526 · C
2020
15%
2026
63%
+48
Castaños secc 0104 · B
2020
9%
2026
56%
+47
Saltillo secc 1009 · C
2020
26%
2026
72%
+47
Ocampo secc 0526 · C
2020
8%
2026
54%
+46

Los feudos de los partidos nuevos

Arteaga era de Unidos; Parras, de Zapata. Sus bases se volcaron al PRI-UDC.

Arteaga Unidos secc 0063
Unidos '20
52%
PRI '26
56%
Arteaga Unidos secc 0059
Unidos '20
51%
PRI '26
52%
Arteaga Unidos secc 0057
Unidos '20
51%
PRI '26
64%
Arteaga Unidos secc 0057
Unidos '20
50%
PRI '26
68%
Parras E. Zapata secc 0566
E. Zapata '20
64%
PRI '26
70%
Parras E. Zapata secc 0563
E. Zapata '20
44%
PRI '26
62%
Parte 3
El mapa por casilla

Cada cuadro es una casilla; el color es la fuerza ganadora ahí. Agrupadas por municipio y ordenadas de mayor a menor. Alterna entre 2020, 2026 y el cambio para ver cómo se movió cada una. Pasa el cursor por encima para el detalle.

Metodología y notas.
  • Bases: cómputos IEC de Diputaciones Locales 2020 (875,947 votos, 39.4% de participación) y 2026 (1,249,807 votos, 51.0%). La de 2020 trae municipio; la de 2026, sólo distrito y cabecera.
  • El mapa por casilla une las dos elecciones por sección + tipo de casilla: 3,160 casillas con ≥30 votos en ambas. El resto son secciones nuevas o renumeradas por crecimiento poblacional y la redistritación.
  • PRI y Morena se comparan por bloque (PRI+UDC y Morena+PT, con su columna de coalición de 2026), porque buena parte del voto de 2026 se registró en la casilla de coalición.
  • Partidos nuevos de 2020: Unidos, Emiliano Zapata (la Tierra y su Producto) y PRC (Revolución Coahuilense); los tres por debajo del 3% perdieron el registro. En 2026 el PAN no ganó ninguna casilla de las comparadas.

El partido Nuevas Ideas, que a partir del próximo año recibirá el tercer presupuesto más alto entre las fuerzas políticas de Coahuila, obtuvo sus mejores resultados en casillas ubicadas en zonas rurales, donde se registró una votación atípica y donde su candidato, Jesús Contreras Pacheco, ha figurado como aliado del PRI.

Esta fuerza política fue impulsada originalmente por exintegrantes del extinto Partido Joven, entre ellos Édgar Puente y su hijo Orlando Puente. Tras la elección de 2017, dicho partido perdió su registro al no alcanzar la votación requerida y fue liquidado en medio de señalamientos y multas por presuntas irregularidades financieras.

$!Se concentra voto de Nuevas Ideas en zonas de ex aliado del PRI (Gráficas Interactivas)

De acuerdo con los registros del cómputo final, de las 50 casillas donde Nuevas Ideas obtuvo sus mejores resultados, al menos 38 se localizan en comunidades rurales y ejidales de la entidad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/sin-transparencia-ni-seguidores-nuevas-ideas-logra-posicionarse-en-coahuila-acusa-oposicion-auspicio-del-pri-NF21244911

La votación, que osciló entre 68 y 251 sufragios por casilla, se concentró principalmente en ejidos del Distrito 7, con cabecera en Matamoros, donde se registró una participación considerada como atípica.

De esas 50 casillas, únicamente cuatro reportaron una participación inferior al promedio estatal de la elección, que alcanzó 51 por ciento.

En este distrito, Nuevas Ideas postuló a Contreras Pacheco, quien fuera alcalde de Matamoros en la década de 1970 y exdiputado local en la 58 Legislatura por la vía plurinominal de la UDC, durante el gobierno de Humberto Moreira. Aunque surgió de corrientes opositoras, posteriormente fundó un partido considerado satélite del PRI.

Se trató del Partido Primero Coahuila, que perdió su registro en 2017 tras obtener resultados desfavorables en alianza con el PRI. Además, enfrentó observaciones de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE por la contratación de empresas señaladas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), como Corporativo Luna Storm y ADMPT S.C., por montos de 737 mil y 261 mil pesos, respectivamente, sin que existiera evidencia clara de los servicios prestados.

$!Se concentra voto de Nuevas Ideas en zonas de ex aliado del PRI (Gráficas Interactivas)

Entre los resultados obtenidos recientemente por Nuevas Ideas también destacan casillas donde los funcionarios electorales reportaron niveles de participación superiores al 100 por ciento respecto al listado nominal. Uno de estos casos se ubicó en las sección 0068 de Ramos Arizpe.

Salvo las cuatro casillas con participación inferior al promedio, el resto registró niveles de votación de hasta 84 por ciento de la lista nominal.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-estos-serian-los-diputados-plurinominales-del-proximo-congreso-OB21317108

Otro dato relevante es que Nuevas Ideas obtuvo resultados superiores a los del PRI -sin considerar su coalición- en algunas casillas, pese a que este último fue el partido ganador de la elección en la entidad.

Según datos oficiales, en la casilla 0299 de Matamoros, Nuevas Ideas obtuvo 183 votos frente a 153 del PRI; en la sección 0356 consiguió 267 sufragios contra 251 del tricolor; y en la sección 0068 alcanzó 87 votos, mientras que el PRI obtuvo 63. En todos los casos se consideran únicamente los votos individuales y no los emitidos en coalición.

$!Se concentra voto de Nuevas Ideas en zonas de ex aliado del PRI (Gráficas Interactivas)

El distrito donde menor porcentaje de votación tuvo Nuevas Ideas fue el seis, con cabecera en Frontera, que coincide que fue donde mayor votación tuvo el Partido del Trabajo, de los partidos opositores en esta elección.

Asimismo, se destacó que el distrito donde menor votación se registró fue en el distrito 2, con cabecera en Piedras Negras, en donde no se tiene un gobierno del PRI ni de sus aliados.

Aunque fue uno de los partidos que más tardó en transparentar sus gastos de campaña ante el sistema de fiscalización del INE, pese a haber reportado la inversión más baja entre los contendientes, será a partir de septiembre cuando se conozca el incremento de recursos que recibirá para financiar sus actividades ordinarias durante 2027.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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