Sin transparencia ni seguidores, Nuevas Ideas logra posicionarse en Coahuila; acusa oposición ‘auspicio’ del PRI

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Coahuila
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    Sin transparencia ni seguidores, Nuevas Ideas logra posicionarse en Coahuila; acusa oposición ‘auspicio’ del PRI
    La campaña de Nuevas Ideas estuvo marcada por la opacidad, a pesar de ello, tuvo más del 5 por ciento de la votación. Archivo

Representantes del PT y Morena acusan que esta fuerza política fue apoyada por el partido en el poder en la entidad

Mientras que partidos con presencia nacional y discursos consolidados quedaron por debajo del umbral mínimo para acceder al financiamiento público en las elecciones de Coahuila, de manera sorpresiva el partido Nuevas Ideas obtuvo una votación que le permitirá mantenerse en la vida política de la entidad.

Diana Hernández, representante del Partido del Trabajo ante el Instituto Electoral de Coahuila (IEC), señaló durante la sesión en la que se confirmaron los resultados arrojados por el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) que el partido pudo haber obtenido esos votos debido a sus afinidades con el PRI.

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“Hay varios partidos con muchísimo más arraigo, como Movimiento Ciudadano, Acción Nacional y el Partido Verde, que simplemente pierden su registro estatal porque rondan el 2 por ciento de la votación. Pero, casualmente, Nuevas Ideas, que es un partido nuevo, da el salto con un 5.1 por ciento. Es un partido que no tiene arraigo en la población, que no tiene trayectoria y que protagoniza su entrada a la vida política del estado; un partido que todos sabemos que manejan Humberto Moreira, Édgar Puente, etcétera”, dijo.

$!Diana Hernández, representante del PT, acusó que Nuevas Ideas tuvo el auspicio del partido en el gobierno estatal.
Diana Hernández, representante del PT, acusó que Nuevas Ideas tuvo el auspicio del partido en el gobierno estatal. Archivo

“Son partidos que, al final de cuentas, sabemos para quién operan. Sabemos que el partido en el poder en el estado los ha auspiciado, porque casualmente los partidos que pueden representar una oposición van de salida, mientras que un partido que coincide con los intereses del grupo gobernante obtiene un porcentaje elevado de votación”, agregó.

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Por su parte, Diego del Bosque, dirigente estatal de Morena, señaló que, aunque será necesario esperar los resultados definitivos de los cómputos distritales, Nuevas Ideas obtuvo esos resultados debido a una presunta vinculación con el PRI en la entidad.

“Me queda claro que Nuevas Ideas, desde un principio, tuvo la intención de afectar a Morena y confundir al electorado. Claramente tiene una vinculación con el PRI, incluso por los personajes que lo encabezan. Me parece evidente que es una estrategia del gobernador Manolo Jiménez. Esto forma parte de una estrategia para obtener el control absoluto del Congreso local”, afirmó.

$!Diego del Bosque, dirigente estatal de Morena, subrayó los antecedentes de este partido y los personajes a su alrededor.
Diego del Bosque, dirigente estatal de Morena, subrayó los antecedentes de este partido y los personajes a su alrededor. Archivo

Fue en junio de 2025 cuando el Instituto Electoral de Coahuila otorgó formalmente el registro a este nuevo partido local, impulsado inicialmente por personajes como Édgar Puente Sánchez, dirigente del extinto Partido Joven, que desapareció en medio de irregularidades financieras y que promovió la última candidatura del exgobernador Humberto Moreira.

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A pesar de que Nuevas Ideas fue señalado durante la campaña por no transparentar oportunamente los gastos de sus 16 candidatos a diputados locales, de acuerdo con los resultados preliminares del PREP habría obtenido el 5.8 por ciento de la votación emitida.

Ese porcentaje representa una diferencia considerable frente a fuerzas como Movimiento Ciudadano, que obtuvo el 1.9 por ciento de los votos; el PAN, con más de 60 años de vida política en el país, que alcanzó el 2.1 por ciento; y el PVEM, que en procesos anteriores fue aliado de Morena, con el 2.6 por ciento.

El respaldo en las urnas a Nuevas Ideas se produjo pese a que muchos de sus candidatos realizaron campañas de baja actividad. De acuerdo con datos del Instituto Nacional Electoral (INE), el partido reportó un total de 976 eventos entre sus 16 candidatos, frente a los mil 273 registrados por el PAN y los mil 968 del PVEM.

De hecho, en los últimos días de la campaña reportó haber gastado únicamente 1.6 millones de pesos en actividades proselitistas, frente a los 4.8 millones invertidos por el PVEM, los 13.8 millones del PAN y los 19.2 millones de Movimiento Ciudadano, partidos que terminaron por debajo de Nuevas Ideas en la votación.

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Además, en la plataforma “Conóceles” se pudo observar que, con excepción del alcalde de San Juan de Sabinas, quien compitió en el Distrito 3, la mayoría de los candidatos contaban con páginas de Facebook que no superaban los mil seguidores. Tal fue el caso de los aspirantes de los distritos 1, 2, 4, 6, 7, 8, 15 y 16, entre quienes había perfiles con apenas 46 contactos en redes sociales.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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