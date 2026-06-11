Coahuila: estos serían los diputados plurinominales del próximo Congreso

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    Coahuila: estos serían los diputados plurinominales del próximo Congreso
    El Consejo General del IEC deberá discutir y, en su caso, aprobar la asignación de las nueve diputaciones de representación proporcional antes del próximo domingo. HOMERO SÁNCHEZ

El proyecto del IEC contempla cinco curules para Morena, una para el PRI, una para UDC, una para el PT y una para Nuevas Ideas

El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) se encuentra afinando los últimos cálculos para asignar las nueve curules plurinominales derivadas de la votación emitida durante la jornada electoral del pasado 7 de junio.

Luego de concluir los cómputos, el Instituto comenzó a realizar las operaciones para la asignación de estas curules, que se definen a partir de las preferencias expresadas en las boletas, de forma porcentual.

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En ese sentido, el proyecto al interior del IEC plantea que Morena será la segunda fuerza del Congreso del Estado, al conformar una bancada de cinco diputados plurinominales.

Según los registros del partido, y de aprobarse el proyecto del IEC, los diputados plurinominales de Morena serían Rocío Guadalupe de Aguinaga, con la suplencia de Delia Aurora Hernández; el dirigente estatal del partido, Diego del Bosque, con José Arturo Braña como suplente; y Edelmira Martínez Ramírez, impulsada por las secciones 35 y 38 del SNTE, con Guadalupe del Socorro Córdova como suplente.

También entrarían Fernando Hernández Hernández, de Torreón, con la suplencia de Antonio Attolini Murra, y Mónica Darinka Guerra, con Delia Amalia González como suplente.

Después, el proyecto propone asignar una curul más al Partido Revolucionario Institucional (PRI), que de acuerdo con las listas fue destinada a Carlos Robles Lostaunau, dirigente estatal del partido, quien tendrá como suplente a José Andrés García Sotomayor.

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Una séptima curul sería asignada a Unidad Democrática de Coahuila (UDC), destinada a Héctor Alberto de Luna Sánchez, secretario del Ayuntamiento de Acuña, con la suplencia de Humberto Guerrero.

La octava curul sería para el Partido del Trabajo (PT), representado por Lucía Zorrilla Cepeda, con Mariana Marroquín como suplente, mientras que la novena correspondería a Nuevas Ideas, con Óscar Alberto Cano Jiménez.

Esta lista será presentada al Consejo General del IEC para que, en una próxima sesión, se discuta y, en caso de ser aprobada, se llame a la entrega de constancias de estas diputaciones que los partidos obtuvieron a través de la representación proporcional antes del próximo domingo.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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