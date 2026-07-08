Se declara Coahuila listo para detonar la explotación de gas shale

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Se declara Coahuila listo para detonar la explotación de gas shale
    El gobernador Manolo Jiménez confía en que el Gobierno Federal dé su aval para que en Coahuila se explotr el gas shale. HMERO SÁNCHEZ

Manolo Jiménez afirma que el proyecto impulsaría la economía regional y aportaría recursos de gran relevancia a Pemex

El estado de Coahuila cuenta con las condiciones técnicas, geográficas y de infraestructura idóneas para arrancar con el proyecto de extracción de gas shale, aseguró el gobernador de la entidad, Manolo Jiménez Salinas.

El Ejecutivo estatal sostuvo que esta iniciativa representaría un detonante económico prioritario para la Región Carbonífera, además de constituir una fuente de ingresos estratégicos para Petróleos Mexicanos (Pemex).

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/dif-saltillo-firma-convenio-con-ompac-para-fortalecer-la-atencion-a-ninas-y-ninos-con-autismo-DB22013716

“En Coahuila estamos listos para la expltación del gas shale. Somos el Estado con las mejores condiciones para detonar este gran proyecto económico y energético”, enfatizó Jiménez Salinas sobre el recurso.

No obstante, el Gobernador aclaró que la puesta en marcha de los trabajos extractivos depende íntegramente de las determinaciones normativas y regulatorias que emita el Gobierno Federal.

A la par de los proyectos energéticos, las autoridades estatales continúan la gestión para la consolidación de polos de desarrollo económico que fortalezcan el tejido productivo de los municipios de las regiones Norte y Carbonífera.

“Ahora sí que dependemos del Gobierno Federal, de la voluntad de ellos... estamos listos, dependemos de la decisión de ellos al 100 por ciento”, concluyó el Mandatario estatal.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Explotación
Gas Natural
Sector Energético

Organizaciones


PEMEX

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La madre de la víctima aseguró que Diana Marina ya había denunciado previamente presuntos actos de violencia y que contaba con medidas restrictivas antes de ser localizada sin vida.

Saltillo: Buscan reunir 50 mil pesos para trasladar a Diana Marina, víctima de feminicidio, a su natal Chiapas
Entre Saltillo y Monclova, los rides se organizan desde Facebook y se pagan en efectivo, pero el precio bajo también viaja con cansancio, incertidumbre y pocas garantías para el pasajero.

Rides Saltillo-Monclova: la terminal invisible de los foráneos en Coahuila
true

Llegó Riquelme: ganadores y perdedores
La Fiscalía informó que los exfuncionarios ya se encuentran a disposición del Poder Judicial para continuar con el proceso correspondiente.

Caso de Tania Flores ya está en manos del Poder Judicial: Fiscalía de Coahuila
Christian Villanueva encabezó la ofensiva saltillense al remolcar tres carreras en la victoria sobre Durango.

Saraperos vence 5-2 a Caliente de Durango en el arranque de la serie
Tras años de preparación y competencia, Daniela Díaz de León dará el siguiente paso de su carrera en el basquetbol universitario estadounidense.

Saltillense Daniela Díaz firma con Siena University y jugará en la NCAA División I
Tanto Antonio Flores como Fernando Rodríguez han promovido recursos legales y sostienen que les corresponde ejercer la diputación mientras se resuelve el litigio.

Congreso de Coahuila deja en manos de tribunales definición de curul del PT
true

AMLO, el gran corruptor