Se declara Coahuila listo para detonar la explotación de gas shale

El Ejecutivo estatal sostuvo que esta iniciativa representaría un detonante económico prioritario para la Región Carbonífera, además de constituir una fuente de ingresos estratégicos para Petróleos Mexicanos (Pemex).

El estado de Coahuila cuenta con las condiciones técnicas, geográficas y de infraestructura idóneas para arrancar con el proyecto de extracción de gas shale, aseguró el gobernador de la entidad, Manolo Jiménez Salinas.

“En Coahuila estamos listos para la expltación del gas shale. Somos el Estado con las mejores condiciones para detonar este gran proyecto económico y energético”, enfatizó Jiménez Salinas sobre el recurso.

No obstante, el Gobernador aclaró que la puesta en marcha de los trabajos extractivos depende íntegramente de las determinaciones normativas y regulatorias que emita el Gobierno Federal.

A la par de los proyectos energéticos, las autoridades estatales continúan la gestión para la consolidación de polos de desarrollo económico que fortalezcan el tejido productivo de los municipios de las regiones Norte y Carbonífera.

“Ahora sí que dependemos del Gobierno Federal, de la voluntad de ellos... estamos listos, dependemos de la decisión de ellos al 100 por ciento”, concluyó el Mandatario estatal.