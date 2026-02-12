Se duplicarán tarifas hoteleras en Coahuila por el Mundial de Fútbol

El sector hotelero de Coahuila se prepara para el Mundial de Fútbol 2026. Héctor Horacio Dávila, de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles en Coahuila, confirmó que las tarifas para los días del evento ya registran incrementos significativos en la región.

“Lo que sí te puedo decir es que sí van a costar el doble y todavía están en precio. Un hotel que te está costando 2,000 pesos, va a ir a 4,000 pesos, entonces no es tan exagerado”, explicó el representante hotelero.

Dávila detalló que este ajuste ya está establecido en las plataformas de reservación para las fechas del torneo. “El incremento ya está puesto para las tarifas de esos días. Cuando mínimo, es el doble de lo que costaba anteriormente”, precisó.

Respecto al flujo de visitantes, señaló que aunque faltan meses para el inicio formal en junio, ya se percibe movimiento. “Ahorita tendremos un 10 a un 12% de reservaciones del mundial”, comentó Dávila, esperando un repunte mayor en marzo y abril.

La estrategia de los hoteleros busca que los turistas no solo asistan a los partidos, sino que visiten atractivos locales. “Lo que también estamos tratando de estirar es que exista un pre-mundial, o sea que vengan y conozcan Arteaga, General Cepeda o Parras”, dijo.

Ante la llegada masiva de extranjeros, especialmente de la comunidad coreana, el sector también atiende temas de salud pública. Dávila informó que están promoviendo la vacunación contra el sarampión entre sus colaboradores tras la compra de dosis federales.

“Estamos tratando de que se vacunen (los colaboradores). Estamos haciendo la investigación de dónde están los centros de salud para que puedan ir a vacunarse y que puedan ir a los lugares de trabajo”, enfatizó el directivo.

Finalmente, destacó que la logística de transporte hacia Monterrey es una prioridad que ya se dialoga con las autoridades municipales. Se espera una movilidad de hasta 6,000 personas por carretera que buscarán llegar a tiempo a los encuentros deportivos.