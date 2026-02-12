Hay superávit anual en balanza turística de México pero disminuyó 1.4% en 2025

De enero a diciembre de 2025, el superávit de la balanza turística descendió 1.4 por ciento, disminuyendo por primera vez en cinco años anual al pasar de 21 mil 337 millones de dólares frente al valor récord de 2024 por 21 mil 632 millones, revelan datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Este superávit fue resultado de ingresos por actividad de turismo de 34 mil 992 millones de dólares y egresos por 13 mil 655 millones durante el año pasado, en los dos casos montos sin precedentes, pero cada indicador observó ritmos diferenciados.

Los ingresos turísticos aumentaron 6.2 por ciento anual en 2025 pero el año pasado fue de 7.4 por ciento, al tiempo que en las salidas de recursos el avance fue de 20.6 por ciento contra 22.4 por ciento en 2024.

La moderación en la tasa de crecimiento en los ingresos por turismo ocurrió en un contexto en el que el gasto medio total retrocedió 6.5 por ciento anual en todo el año de referencia a 356 dólares, sumándose a los decrementos en 2023 y 2024.

En todo 2025 entraron a México 98 millones 202 mil 774 personas, un 13.6 por ciento más que un año atrás y salieron 78 millones 375 mil 293, lo que significó un incremento de 13.8 por ciento anual.

El registro muestra que, en valor, diciembre experimentó un alza en ingresos por turismo de 1.9 por ciento a 3 mil 772 millones de dólares, la menor tasa anual de avance en 25 meses.

Pese a la baja anual relativa en los ingresos, su monto fue un máximo histórico, aunque no evitó la merma de 6.2 por ciento en el superávit en la balanza de turismo, porque los egresos crecieron 18.9 por ciento a mil 413 millones de dólares.