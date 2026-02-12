Hay superávit anual en balanza turística de México pero disminuyó 1.4% en 2025

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/ 12 febrero 2026
    Hay superávit anual en balanza turística de México pero disminuyó 1.4% en 2025
    Los ingresos por actividades turísticas fue un monto con un máximo histórico, creciendo 18.9% en 2025. CUARTOSCURO
Reforma
por Reforma

COMPARTIR

TEMAS


Turismo
Dinero
Economía

Localizaciones


México

Organizaciones


INEGI

En términos anuales, 98 millones 202 mil 774 personas entraron a territorio nacional y salieron 78 millones 375 mil 293, aumentando 13.6 y 13.8% respectivamente

De enero a diciembre de 2025, el superávit de la balanza turística descendió 1.4 por ciento, disminuyendo por primera vez en cinco años anual al pasar de 21 mil 337 millones de dólares frente al valor récord de 2024 por 21 mil 632 millones, revelan datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Este superávit fue resultado de ingresos por actividad de turismo de 34 mil 992 millones de dólares y egresos por 13 mil 655 millones durante el año pasado, en los dos casos montos sin precedentes, pero cada indicador observó ritmos diferenciados.

TE PUEDE INTERESAR: Cae hasta un 4.5% flujo operativo de Arca Continental

Los ingresos turísticos aumentaron 6.2 por ciento anual en 2025 pero el año pasado fue de 7.4 por ciento, al tiempo que en las salidas de recursos el avance fue de 20.6 por ciento contra 22.4 por ciento en 2024.

La moderación en la tasa de crecimiento en los ingresos por turismo ocurrió en un contexto en el que el gasto medio total retrocedió 6.5 por ciento anual en todo el año de referencia a 356 dólares, sumándose a los decrementos en 2023 y 2024.

En todo 2025 entraron a México 98 millones 202 mil 774 personas, un 13.6 por ciento más que un año atrás y salieron 78 millones 375 mil 293, lo que significó un incremento de 13.8 por ciento anual.

El registro muestra que, en valor, diciembre experimentó un alza en ingresos por turismo de 1.9 por ciento a 3 mil 772 millones de dólares, la menor tasa anual de avance en 25 meses.

Pese a la baja anual relativa en los ingresos, su monto fue un máximo histórico, aunque no evitó la merma de 6.2 por ciento en el superávit en la balanza de turismo, porque los egresos crecieron 18.9 por ciento a mil 413 millones de dólares.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Turismo
Dinero
Economía

Localizaciones


México

Organizaciones


INEGI

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
4T: La caja de Pandora

4T: La caja de Pandora
true

Amenaza la nociva 4T a la minería
true

POLITICÓN: ¿Tendrá la CTM sello coahuilense? Tereso Medina es el favorito, pero no tiene segura la dirigencia nacional
El caso de agresión en Plaza Cocoa se resolvió mediante un acuerdo reparatorio que incluyó compensación económica y terapias psicológicas para los menores involucrados.

Concluye caso de Plaza Cocoa de Saltillo con acuerdo reparatorio; agresores recibirán terapia
El despliegue probablemente vendría de la costa este de Estados Unidos, y un portaaviones se está preparando para salir al mar en dos semanas.

Pentágono ordena a un segundo grupo de ataque de portaaviones prepararse para su despliegue en Oriente Medio
Además del formato por equipos, se jugará el FCG Western States Cup a 54 hoyos.

Saltillense Alberto Rodríguez, convocado al Tri de golf para torneo ante EU y Canadá
El secretario de Energía de EU, Chris Wright, llegó a Venezuela para impulsar una reforma más audaz de la industria energética, dejando claro que Estados Unidos podría usar su posición como gigante económico para lograr estos objetivos.

EU presiona a Venezuela para que haga más por estimular la inversión
Sonja Lyubomirsky ha sido una destacada investigadora en la ciencia de la felicidad durante décadas y durante el mismo tiempo, la gente le ha preguntado: ¿Cuál es el secreto?

¿Cuál es el secreto de la felicidad? Estos investigadores tienen una teoría