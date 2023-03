Se encarecen los tacos... ¡Y hasta la salsa! Precio de chile serrano por las nubes en Saltillo

A mediados de año, se registró en 24 pesos el kilo, luego en 36 pesos, más tarde, para mayo del 2022 alcanzó los 49 pesos y continúo subiendo hasta los 53 pesos y para finales de año se registró un costo de entre 73 y hasta 80 pesos.

TE PUEDE INTERESAR: Llama San Aelredo al IEC a fijar lineamientos para candidatos de grupos vulnerables

Mientras que a inicios de este 2023 hubo supermercados que registraron su precio por encima de los 100 pesos, aunque actualmente, de acuerdo a la Consulta, es de 80.5 pesos, su precio más alto.

Esto responde, aseguró el comerciante Rogelio Zúñiga, a las sequías y calor extremo que no ha permitido su producción al sur del país, mientras que, adicional a dichos factores, cada vez se encarece más su proceso de producción en el campo y en la ciudad, para su traslado.

“Ya tiene mucho subiendo, va para arriba, esperemos que se estabilice, pero si no también habrá escasez del chile porque cada vez compramos menos para la venta, incluso la gente compra menos, nada más lo que va a usar y es lo que se lleva, no a puños como antes”, comentó el comerciante del Mercado Juárez.

Además, otros comerciantes de la misma zona, estiman que una vez que inicie la temporada de primavera y se vayan los fríos, la producción se pueda incrementar para que los costos vayan a la baja.

“Espero que ya se estabilice, no creo que suba más, pero sí, desde el año pasado que empezó a subir, ya no paraba, antes comprábamos las cajas en 200 pesos, pero luego subieron hasta 600 y 700 pesos y no costeaba”, comentó Felipe de Jesús, también comerciante de la Zona Centro.