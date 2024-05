‘Se guardó’ CFE 5 mil 600 mdp destinados a mantenimiento en el 2023, y Coahuila sufre

Durante el 2023, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) registró un subejercicio del 27 por ciento en el gasto para mantenimiento de la infraestructura, es decir, no invirtió alrededor de 5 mil 600 millones de pesos, de acuerdo con el reporte de la Cuenta Pública del año pasado.

La organización México Evalúa advierte que este año es uno de los más caóticos en materia de suministro eléctrico. De enero al 18 de mayo pasado, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) emitió 92 declaraciones de estado operativo de alerta o emergencia en distintas zonas del país, que se presentan cuando se incrementa el consumo de gas natural para mantener las calefacciones encendidas o el aire acondicionado en oleadas de calor y altas temperaturas.

TE PUEDE INTERESAR: Elecciones Saltillo: ¿Qué propone Diana Hernández y cómo piensa cumplirlo?

Las principales consecuencias negativas ante esta emergencia son los apagones en ciertos municipios o estados, como sucedió en Coahuila el pasado siete de mayo, mismos que se han venido replicando de manera intermitente, ya sea por minutos o incluso horas en la entidad, señaló el diputado Álvaro Moreira Valdés.

“Tal ha sido el caso de la Región Sureste, en que diversos sectores se han visto afectados por la interrupción en el suministro de energía eléctrica, causando pérdidas cuantificadas en cientos de miles de dólares tan solo por lo que hace a la industria de la zona”.

“Analistas del sector han advertido que los apagones continuarán a causa del aumento en la demanda por las altas temperaturas, situación que se agrava por la falta de redes de transmisión y distribución de la energía”.

Y EL CALOR NO SE VA

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, se pronostican en el país temperaturas de los 35 y a 45 grados, siendo Coahuila y los estados de la región noreste los más afectados, donde se espera llegar incluso arriba de los 45 grados.

Ante este panorama, con el incremento en la demanda de energía eléctrica por las condiciones climáticas extremas, es importante conocer las medidas que implementará la CFE para mantener el abasto continuo e ininterrumpido del servicio pues el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que México enviará energía eléctrica a Belice.

TE PUEDE INTERESAR: Propone diputada del PRI prevenir y erradicar la mendicidad infantil en Coahuila

“Los cortes de electricidad afectan a todos los sectores, desde las empresas, el sector médico y educativo, hasta la agricultura, las infraestructuras, las comunicaciones y la alta tecnología. Sin electricidad en los hogares la población más vulnerable como son niños, personas con discapacidad y adultos mayores sufren riesgos de deshidratación; en tanto, las clínicas y pequeñas farmacias no pueden almacenar vacunas, muchos alumnos no pueden acudir al colegio, y la gente no puede llevar negocios competitivos”.

“Ante las próximas olas de calor que se avecinan y el desbalance entre la descarga y la demanda, es importante informar a la población sobre las acciones que garantizarán el abasto de energía para todo el país, desde inversión en infraestructura, mantenimiento, inversiones en energía renovable y mejora en los marcos regulatorios, toda acción encaminada a mejorar la eficiencia energética es tema de trascendencia nacional”, aseguró.