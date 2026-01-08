Se incrementan cruces vehiculares en los puentes internacionales de Eagle Pass durante diciembre, pero bajan peatones

EAGLE PASS, TX.- El Sistema de Puentes Internacionales dio a conocer las cifras correspondientes al mes de diciembre, periodo en el que se registró un notable incremento en el cruce de autos particulares, camiones comerciales y autobuses turísticos por esta frontera.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Llegarán a Coahuila? Casetas telefónicas de la CFE regresan como apuesta de conectividad

Autos particulares: Se contabilizaron 270,601 cruces, lo que representa un aumento del 3 por ciento respecto a los 262,627 registrados en diciembre de 2024.

Camiones comerciales: Durante diciembre cruzaron 33,406 unidades, frente a las 24,939 del mismo mes del año anterior. Esto significa 8,467 vehículos más, equivalente a un incremento del 33 por ciento.

Autobuses turísticos: Por el Puente Internacional Dos se registraron 1,333 autobuses, en comparación con los 1,118 del año pasado, lo que refleja un crecimiento del 19 por ciento.

En contraste, el cruce de peatones mostró una disminución. En diciembre se contabilizaron 63,281 personas a pie, cifra inferior a las 68,330 del mismo periodo de 2024, lo que representa una reducción del 7.3 por ciento.