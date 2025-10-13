Se necesita urgentemente eficientar las operaciones de los sistemas de agua: Rosario Sánchez

Coahuila
/ 13 octubre 2025
    Se necesita urgentemente eficientar las operaciones de los sistemas de agua: Rosario Sánchez
    Los intercambiadores de calor en plantas de digestión anaerobia pueden recuperar hasta un 40 % de la energía térmica, optimizando el uso de recursos y disminuyendo la factura eléctrica. FOTO: CORTESÍA

“Los diseños inteligentes, la recuperación de calor, la optimización de procesos térmicos y una visión integral de eficiencia pueden marcar la diferencia”, destacó la experta en el tema

En un escenario de sequías, normas ambientales más estrictas y el aumento de los costos de energía, maximizar la eficiencia operativa de los sistemas de agua se vuelve tan urgentemente necesario como reforzar el suministro.

“No se trata solo de hacer lo obvio, como reparar fugas o cambiar bombas”, sostuvo la experta en el tema, Rosario Sánchez Flores, en un nuevo análisis sobre la problemática de la escasez de agua y su gestión.

La experta Rosario Sánchez Flores destacó la importancia de maximizar la eficiencia de los sistemas de agua para reducir costos energéticos y disminuir el impacto climático. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

“Los diseños inteligentes, la recuperación de calor, la optimización de procesos térmicos y una visión integral de eficiencia pueden marcar la diferencia”, subrayó.

Propuso, como “un punto destacado”, los intercambiadores de calor, que “pueden recuperar hasta un 40 por ciento del calor producido en plantas de digestión anaerobia de aguas residuales”.

“Eso significa menos energía térmica desperdiciada, menor factura eléctrica y un menor impacto climático”, explicó la investigadora.

Otro dato clave: los sistemas de agua y aguas residuales consumen alrededor del 4 % de la energía eléctrica mundial, en buena parte, por bombeo, observó.

“Con precios de electricidad subiendo hasta un tercio desde 2021, esas pérdidas energéticas se traducen también en pérdidas económicas y ambientales”, hizo notar Sánchez Flores.

Coincidió con su homólogo Matt Hale en cuanto a que la eficiencia es un factor crucial para el sector del agua, tal como el especialista lo refiere en “iagua”, medio orientado a debatir sobre la gestión del vital recurso.

Habría señalado que “muchas empresas también deben enfrentarse a retos locales o regionales adicionales”, debido a que el sector del agua, efectivamente, “atraviesa por momentos difíciles”.

A esto se agregan problemas globales, como los efectos del cambio climático en la disponibilidad de agua potable, el aumento de las normativas medioambientales, el encarecimiento de la energía y los desafíos relacionados con infraestructuras envejecidas, la contaminación, los “químicos eternos” y los microplásticos.

David Guillén Patiño

Poseedor de un alto sentido de responsabilidad social, todos los días pone a prueba su compromiso ético y profesional, asumido a lo largo de 42 años como reportero, jefe de información, editor, cartonista, productor de radio, comentarista y docente.

Ha sido consultor y portavoz en siete campañas electorales y de instituciones como el STUAC, la Secretaría de Economía, el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo (IMCS), la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CDHEC) y el Congreso del Estado de Coahuila, donde además fue asesor parlamentario en dos legislaturas consecutivas.

Estudioso del derecho y de otras disciplinas del conocimiento, desde hace más de tres lustros su columna politemática “Palabras Mayores” ha sido publicada en al menos una docena de medios impresos de la entidad y la región.

