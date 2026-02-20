Se perfila el coahuilense Tereso Medina como nuevo Secretario General de la CTM

En un proceso interno realizado con carácter reservado y sin la participación de contendientes, la Confederación de Trabajadores de México (CTM) dio a conocer el registro de la “Planilla Única por la Unidad y el Futuro de la CTM”, encabezada por Tereso Medina, actual dirigente regional en Coahuila, quien se perfila como próximo secretario general nacional para el periodo 2026-2032.

De concretarse su designación, Medina asumiría el liderazgo de la central obrera en sustitución de Carlos Aceves del Olmo, actual dirigente nacional.

El registro fue presentado durante una sesión a puerta cerrada celebrada en la sede nacional de la organización, donde Tereso Medina formalizó su candidatura ante la Comisión Electoral Temporal, integrada por Marco Antonio Bazar, Humberto Fuentes y Adriana Moreno, responsables de conducir el proceso de validación interna.