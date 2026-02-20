Se perfila el coahuilense Tereso Medina como nuevo Secretario General de la CTM
Planilla por la Unidad y el Futuro de la CTM avanza sin contendientes
En un proceso interno realizado con carácter reservado y sin la participación de contendientes, la Confederación de Trabajadores de México (CTM) dio a conocer el registro de la “Planilla Única por la Unidad y el Futuro de la CTM”, encabezada por Tereso Medina, actual dirigente regional en Coahuila, quien se perfila como próximo secretario general nacional para el periodo 2026-2032.
De concretarse su designación, Medina asumiría el liderazgo de la central obrera en sustitución de Carlos Aceves del Olmo, actual dirigente nacional.
El registro fue presentado durante una sesión a puerta cerrada celebrada en la sede nacional de la organización, donde Tereso Medina formalizó su candidatura ante la Comisión Electoral Temporal, integrada por Marco Antonio Bazar, Humberto Fuentes y Adriana Moreno, responsables de conducir el proceso de validación interna.
De acuerdo con este órgano, se confirmó la recepción de una sola planilla debidamente integrada, lo que derivó en el reconocimiento de la “Planilla por la Unidad y el Futuro de la CTM” como una expresión del consenso entre las distintas organizaciones afiliadas.
La comisión destacó que este registro refleja la responsabilidad colectiva y la voluntad mayoritaria de los sindicatos cetemistas para mantener la estabilidad y continuidad en la conducción de la central obrera, en un contexto de transformación laboral a nivel nacional.