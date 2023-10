Se ‘pierden’ 20 mdp para centro de desarrollo empresarial del Tecnológico de Saltillo

Antes de renunciar por presión estudiantil, la ex directora del Instituto Tecnológico de Saltillo (ITS), María Gloria Hinojosa Ruiz, pidió al Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (Icifed) constancia de que la Secretaría de Finanzas no ha entregado desde 2016 un monto de 20 millones de pesos, para la construcción de la primera etapa del Centro de Vinculación para la Innovación y Desarrollo Empresarial (Cevide), esto en Arteaga.

Además, María Gloria Hinojosa recibió en el 2022 obras inconclusas -del ejercicio 2021- de parte del Icifed, porque en la remodelación de instalaciones les faltó adecuar los lactarios del edificio “X” de Sistemas Computacionales, según consta en documentación en poder de VANGUARDIA.

El 15 de febrero de 2023, Hinojosa envió el oficio número D/0205/2023 a la directora de Programación, Presupuestación e Infraestructura Física del Tecnológico Nacional de México, Blanca G. Moreno Pérez, en el cual le informa que el dinero (20 millones de pesos) aún siguen sin ser radicados en el Icifed para su ejecución, según reporte del oficio DG/0076/2023.

En los comunicados internos se sostiene que el dinero para construir el Cevide en Arteaga en un parque industrial sobre el Libramiento Óscar Flores Tapia (antes José López Portillo) corresponde al ejercicio 2016 del Presupuesto de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Proexoess), también conocido como Programa Presupuestario U079, cuyo origen del dinero es federal.