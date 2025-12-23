Se registran 7 mil 547 consultas por casos respiratorios por semana en Coahuila

Al cierre de la semana epidemiológica 51, correspondiente a la mitad del mes de diciembre, el estado de Coahuila presenta una baja del 10 % en las enfermedades de la temporada invernal. Según el más reciente informe oficial, se han registrado 378 mil 079 casos acumulados de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) en unidades de salud públicas y privadas.

A pesar de la cifra acumulada, las autoridades destacaron que la intensidad de la temporada es menor a la de años anteriores.

El subsecretario de Prevención y Control de Enfermedades, Iván Alejandro Moscoso, informó que durante la última semana se notificaron 7,547 consultas, cifra que se sitúa por debajo del promedio histórico estacional de 8,418 consultas semanales.

CUADROS LEVES

De acuerdo con la información oficial, la gran mayoría de los pacientes atendidos presentan cuadros leves a muy leves, los cuales se resuelven satisfactoriamente con reposo y manejo de los síntomas.

En los casos de mayor gravedad que han sido sometidos a estudios de laboratorio, se ha identificado la coexistencia de diversos agentes infecciosos, como la Influenza A, que es el virus con mayor presencia, al detectarse 16 casos, incluyendo los subtipos H3 y H1N1.

Mientras que del SARS-CoV-2 se identificaron 14 casos; también se detectaron otros virus como el Sincitial Respiratorio (VSR), Influenza B y metapneumovirus.

“Un dato relevante que refuerza los análisis sobre la llamada ‘supergripe’ es que el subtipo Influenza A H3N2 representa el 56 % de los subtipos de Influenza A detectados en esta temporada. Las autoridades enfatizaron que este comportamiento es idéntico al observado en las últimas dos temporadas estacionales, descartando situaciones de alerta extraordinaria”, se indica en el reporte oficial de epidemiología.

RIESGO BAJO

Debido a que el comportamiento de las enfermedades es el esperado para estas fechas, la clasificación general de riesgo en Coahuila se mantiene en nivel bajo. No obstante, se mantiene una especial vigilancia en grupos vulnerables, como niños pequeños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

PREVENCIÓN

A manera de prevención, el subsecretario de Prevención y Control de Enfermedades, Iván Alejandro Moscoso, pidió a la población el lavado frecuente de manos y la ventilación de espacios, así como el uso de cubrebocas y el aislamiento en casa si se presentan síntomas, además de la vacunación inmediata.

TEMPORADA INVERNAL

Datos detectados durante la temporada invernal:

De Influenza A se detectaron 16 casos, incluidos los subtipos H3 y H1N1.

De SARS-CoV-2 se identificaron 14 casos.