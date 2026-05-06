Se suma UAdeC a simulacro nacional

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Coahuila
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    Se suma UAdeC a simulacro nacional
    Personal y estudiantes realizan evacuación ordenada durante el ejercicio nacional. CORTESÍA

Comunidad académica ejecuta ejercicio coordinado para reforzar prevención y actuación ante contingencias

A las 11:00 horas, la Facultad de Ciencias de la Comunicación y diversos planteles de la Universidad Autónoma de Coahuila se sumaron al Primer Simulacro Nacional 2026, iniciativa convocada por el Gobierno de México para fortalecer la cultura de la protección civil y la capacidad de respuesta ante emergencias.

Durante la jornada, estudiantes, docentes y personal administrativo implementaron el Protocolo de Evacuación y Repliegue bajo la coordinación de 18 brigadistas internos previamente capacitados en primeros auxilios y manejo de contingencias. Las acciones permitieron un desalojo ordenado y la concentración en puntos seguros establecidos.

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El ejercicio fue encabezado por Víctor Sánchez Valdés, junto a Beatriz Padilla Villarreal, Edith Núñez Pequeño y Luz López Tovar, quienes supervisaron el desarrollo de la actividad.

$!La comunidad universitaria participa activamente en prácticas de prevención.
La comunidad universitaria participa activamente en prácticas de prevención. CORTESÍA

En su intervención, Sánchez Valdés destacó que estos ejercicios responden a la necesidad de que cada unidad académica esté preparada ante posibles escenarios de riesgo. Informó que la evacuación del inmueble se completó en 4 minutos con 43 segundos, con la participación de 126 personas en la Facultad, mientras que en el conjunto de sedes universitarias se registró la participación de mil 83 integrantes de la comunidad.

Subrayó que estas prácticas permiten enfrentar situaciones como incendios, fugas de gas u otras eventualidades, fortaleciendo la organización y capacidad de respuesta institucional.

$!Brigadistas internos coordinan acciones de seguridad en puntos estratégicos.
Brigadistas internos coordinan acciones de seguridad en puntos estratégicos. CORTESÍA

Por su parte, Núñez Pequeño enfatizó la importancia de estos ejercicios para que la comunidad universitaria conozca su entorno y actúe de manera eficiente ante emergencias, además de contribuir al control emocional y la correcta toma de decisiones en situaciones de riesgo.

El simulacro contó con la participación de diversas dependencias universitarias, entre ellas Rectoría, Coordinaciones de Vinculación, Adquisiciones, Agenda Ambiental, Centros de Idiomas, así como facultades y espacios académicos que se integraron al ejercicio de manera simultánea.

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