Se suspende en Museo del Desierto de Saltillo reproducción de lobo mexicano

El Programa Binacional para la Conservación del Lobo Mexicano suspendió la reproducción del lobo mexicano debido a la falta de espacios para su crianza a nivel nacional, por lo que este 2022 no habrá nacimientos de la especie en el Museo del Desierto.

Esto, tras el nacimiento de los 4 lobeznos de este 2021 y las camadas que recibe año con año el Museo como parte de la conservación que permite la reintroducción en su hábitat natural.

Fernando Toledo, director del Desierto Viviente en el Museo del Desierto (MUDE), señaló que por acuerdo con el Programa determinó la suspensión debido a la escasez de espacios, es decir, instituciones como el MUDE que ofrezcan espacios dignos para albergar grupos de lobos mexicanos y realizar las evaluaciones y protocolos para su liberación, agregó.

“El año que entra no tendremos reproducción, me parece que no habrá en todo el país y esperaremos hasta el 2023, ojalá se logren encontrar nuevos puntos para la reintroducción de la especie que también se necesita”, comentó Toledo.

Por un lado -dijo Toledo- se cuida al lobo en su hábitat, pero también es necesario cuidar los ecosistemas porque se están acabando los bosques y si no hay bosques sanos no habrá espacio para liberar al lobo mexicano, destacó.

Recordó que aunque se consideraba como una especie extinta en vida silvestre, fue en 2019 cuando se declaró a la especie en peligro de extinción, debido a las reintroducciones y liberaciones en su hábitat natural con alrededor de 45 ejemplares.

El MUDE alberga a 14 lobos, divididos en dos grupos, uno de hembras genéticamente valiosas y otro mixto con cachorros de diferentes camadas.