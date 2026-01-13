Reino Unido va tras X por las imágenes sexualizadas de Grok

Por: Adam Satariano Las autoridades británicas anunciaron el lunes una investigación sobre X, la plataforma de redes sociales propiedad de Elon Musk, por la difusión de imágenes sexuales de mujeres y niños generadas artificialmente. Ofcom, el regulador británico que supervisa las plataformas en línea, dijo que había iniciado una investigación formal para analizar si X había violado una ley que pretende detener la difusión en Reino Unido de contenido ilegal “prioritario”, incluidas imágenes íntimas no consentidas y material de abusos sexuales a menores. TE PUEDE INTERESAR: Apple y Google acuerdan renovar a Siri con avances de Gemini en 2026 Las imágenes sexualmente explícitas generadas por Grok, el chatbot de inteligencia artificial de Musk, han inundado X en las semanas recientes. En respuesta a sencillas peticiones de los usuarios de X, el chatbot automáticamente creó y publicó fotos manipuladas de personas reales, incluidos niños, con poca ropa y en situaciones sexualmente provocativas.

Muchas mujeres que han sido objeto de las imágenes sexualizadas generadas por Grok han reaccionado con horror y han pedido a Musk que elimine las funciones que permiten esa actividad. Ofcom dijo en un comunicado que “las plataformas deben proteger a los ciudadanos del Reino Unido de contenidos que son ilegales en el Reino Unido, y no dudaremos en investigar cuando sospechemos que las empresas incumplen sus obligaciones, especialmente cuando exista riesgo de daño para los niños.” El regulador no fijó un plazo específico para la investigación, pero dijo que era un asunto de “máxima prioridad”. X podría enfrentarse a multas de hasta 18 millones de libras (unos 24 millones de dólares), o el 10 por ciento de sus ingresos mundiales, la cifra que resulte mayor. Si se descubre que X ha infringido la ley y se niega a cumplir las peticiones de Ofcom para que actúe, el regulador está facultado, si es necesario, para solicitar una orden judicial que impida a los proveedores de pagos y a los anunciantes trabajar con X. También podría, en los casos en que un tribunal considere que existe un “perjuicio significativo” para las personas, exigir a los proveedores de servicios de internet que bloqueen totalmente el acceso a la plataforma dentro del país. Ofcom dijo que había estado en comunicación con xAI, la empresa matriz que controla X y Grok, para conocer las medidas que está tomando para proteger a los usuarios en Reino Unido. La semana pasada, X reaccionó a la creciente indignación por las imágenes anunciando que solo los clientes de pago podrían utilizar la herramienta de creación de imágenes de Grok. Un vocero del primer ministro británico, Keir Starmer, dijo que el cambio era “insultante” para las víctimas de la misoginia y la violencia sexual. “Simplemente, convierte una función de IA que permite la creación de imágenes ilícitas en un servicio premium”, añadió.