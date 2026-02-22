‘Se terminó la era de la impunidad’, dice Ricardo Mejía Berdeja tras operativo de alto impacto

TORREÓN, COAH.- Al contrastar la situación actual con los errores de administraciones pasadas, el diputado federal Ricardo Mejía Berdeja señaló que la estrategia de seguridad hoy se basa en la desarticulación financiera y operativa, más allá del simple despliegue territorial.

TE PUEDE INTERESAR: David Martínez Guzmán: El inversionista ‘fantasma’ de Monterrey que va al rescate de AHMSA

Tras confirmarse el abatimiento de un objetivo prioritario, el legislador por el PT recordó que México ha superado las etapas de fragmentación criminal heredadas de sexenios anteriores para dar paso a un esquema de seguridad integral.

Destacó que el éxito del operativo radica en la unidad del gabinete de seguridad y el uso de tecnología y análisis de información.

Asimismo, rindió tributo a los elementos caídos y heridos en cumplimiento de su deber, reafirmando que la desmantelación de estos liderazgos es clave para frenar delitos como la extorsión y la violencia sistemática que afecta al pueblo de México.