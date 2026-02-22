‘Se terminó la era de la impunidad’, dice Ricardo Mejía Berdeja tras operativo de alto impacto

Coahuila
/ 22 febrero 2026
    ‘Se terminó la era de la impunidad’, dice Ricardo Mejía Berdeja tras operativo de alto impacto
    El diputado federal Ricardo Mejía Berdeja destacó la coordinación del gabinete de seguridad y el uso de tecnología en el reciente operativo. ARCHIVO

El diputado federal afirmó que la actual estrategia de seguridad prioriza la desarticulación financiera y tecnológica de grupos criminales, tras el abatimiento de un objetivo prioritario

TORREÓN, COAH.- Al contrastar la situación actual con los errores de administraciones pasadas, el diputado federal Ricardo Mejía Berdeja señaló que la estrategia de seguridad hoy se basa en la desarticulación financiera y operativa, más allá del simple despliegue territorial.

TE PUEDE INTERESAR: David Martínez Guzmán: El inversionista ‘fantasma’ de Monterrey que va al rescate de AHMSA

Tras confirmarse el abatimiento de un objetivo prioritario, el legislador por el PT recordó que México ha superado las etapas de fragmentación criminal heredadas de sexenios anteriores para dar paso a un esquema de seguridad integral.

Destacó que el éxito del operativo radica en la unidad del gabinete de seguridad y el uso de tecnología y análisis de información.

Asimismo, rindió tributo a los elementos caídos y heridos en cumplimiento de su deber, reafirmando que la desmantelación de estos liderazgos es clave para frenar delitos como la extorsión y la violencia sistemática que afecta al pueblo de México.

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

