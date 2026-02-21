David Martínez Guzmán: El inversionista ‘fantasma’ de Monterrey que va al rescate de AHMSA

Se pudiera decir que su gran obsesión es pasar desapercibido, que pocos lo conozcan, más que por su estrategia de negocios; no por nada a este regiomontano lo identifican como el mexicano más influyente en Wall Street, pero bajo un perfil de inversionista “fantasma”. Su nombre es David Martínez Guzmán, y hoy vuelve a la escena pública al encabezar el único consorcio que participa en la subasta para quedarse con Altos Hornos de México (AHMSA). TE PUEDE INTERESAR: Solo un consorcio queda en la subasta de AHMSA; avanza proceso rumbo al 27 de febrero Desde hace décadas, su hermetismo ha rodeado grandes rescates corporativos en México y el mundo. ¿Ejemplos? Vitro, Cydsa, ICA en México; en Argentina es el hombre que le ha peleado de tú a tú a otro gigante de las telecomunicaciones: Carlos Slim. Su fondo, Fintech Advisory, integra —junto a Ignition Industries 1870— el único consorcio calificado para participar en la subasta pública programada para el 27 de febrero. El Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles confirmó que, de tres cartas de intención recibidas, solo esta alianza cumplió con los requisitos legales y financieros. Las propuestas de Argentem Creek Partners y del grupo integrado por Lance Internacional y Metals-Mex quedaron fuera. Las reglas son claras: quien gane deberá reactivar la siderúrgica y a Minera del Norte. No se trata de fragmentar activos ni de especular con su venta. Es, en esencia, una apuesta industrial. Y ese terreno —el de las crisis profundas— es donde Martínez se mueve con naturalidad. Esta es parte de la historia pública que se conoce de este discreto tiburón de las finanzas.

EL ‘FANTASMA’ DE WALL STREET Nacido en Monterrey en 1957, Martínez ha construido una carrera marcada por el silencio. En los mercados financieros se le conoce como el “inversionista fantasma”. No concede entrevistas, evita las fotografías y, según versiones, incluso contrató a especialistas para reducir al mínimo su huella digital. En una de las pocas frases que se le atribuyen públicamente, resumió su filosofía: “Yo me dedico a hacer negocios, no a aparecer en revistas sobre celebridades”. TE PUEDE INTERESAR: Monclova: Afirme busca reconocimiento como acreedor privilegiado en AHMSA Su formación es tan poco convencional como su carácter. Estudió Filosofía en Roma antes de cursar Ingeniería Mecánica Eléctrica y, más tarde, obtener un MBA en Harvard. Inició su carrera en Citigroup, en el área de mercados emergentes en Nueva York, pero el punto de inflexión llegó en 1987, cuando fundó Fintech Advisory. La historia de su empresa es como de película: su abuela le hizo un préstamo de 300 mil dólares para fundar su propio fondo, hoy el patrimonio de Martínez Guzmán ronda los 4 mil 700 millones de dólares, de acuerdo con cifras de El País. En menos de 40 años, esos 300 mil dólares los hizo crecer ¡15 mil 666 veces!

Desde sus inicios, su especialidad ha sido clara: comprar deuda castigada, intervenir en reestructuras complejas y capturar valor cuando la empresa —o el país— recupera estabilidad. “He participado en casi todas las reestructuraciones de deuda soberana de los últimos 25 años. A menudo me senté en la mesa de negociaciones frente a ministros de finanzas en conflicto. Desde América Latina a mediados de los años 1980 hasta Asia y Rusia en 1997-98 y Grecia en 2012, una amplia gama de países se han enfrentado a la amenaza de la insolvencia”, escribió Martínez Guzmán en marzo de 2013 en un artículo que publicó en Financial Times, una de las poquísimas apariciones en medios internacionales. Inclusive en 2017, la firma Fintech Advisory de Martínez acaparó titulares a nivel mundial tras otorgar un préstamo de 300 millones de dólares al gobierno de Venezuela en medio de su crisis financiera. La operación fue controvertida y atrajo el escrutinio del Departamento de Justicia de Estados Unidos debido a preocupaciones sobre posibles tratos con un régimen sancionado. Sin embargo, Martínez se mantuvo firme, viendo una oportunidad donde otros solo percibían riesgo. UN CAZADOR DE CRISIS En 1994 adquirió bonos de deuda argentina por 834 millones de dólares, movimiento que lo posicionó como un actor clave en la reestructuración financiera de ese país. Años después participaría en operaciones en el sistema bancario español, con posiciones relevantes en Banco Sabadell, y mantendría inversiones estratégicas en corporativos mexicanos como Grupo Televisa, Cemex, Alfa y Vitro. Su historial de rescates empresariales en México incluye a Vitro, Cydsa e ICA, esta última con una deuda que rondaba los 62 mil millones de pesos cuando intervino en 2016. En varios casos, convirtió préstamos en participaciones accionarias, asegurando control estratégico a largo plazo. TE PUEDE INTERESAR: Monclova: autorizan al sindicato estar en la subasta que definirá el futuro de AHMSA En telecomunicaciones también ha dejado huella. Tomó el control de Telecom Argentina y ha competido en mercados donde el dominio de Carlos Slim parecía indiscutible. Su rivalidad con el magnate mexicano ha sido comentada en círculos financieros internacionales. Bloomberg lo describe como uno de los jugadores más relevantes de América Latina. Forbes lo ha incluido entre los mexicanos más influyentes en Wall Street. Sin embargo, su presencia pública sigue siendo mínima.

EL ARTE DEL ANONIMATO Martínez divide su vida entre Nueva York y Londres. Es coleccionista de arte de talla mundial; posee obras de artistas como Jackson Pollock y Mark Rothko, y ha figurado en listados de los mayores coleccionistas internacionales. Paradójicamente, su pasión por el arte es más visible que su propia imagen. Quienes lo conocen lo describen como un operador meticuloso, autónomo, que no depende de grandes gestoras ni busca alianzas mediáticas. Su influencia se ejerce en consejos de administración y mesas de negociación, no en foros públicos. En un artículo de The New York Times se describió que el departamento de Martínez Guzmán en La Gran Manzana es “un lujoso reducto con vista a la ciudad y Central Park”. En ese mismo texto, se mencionó que desde el ático de la Torre Sur del Time Warner Center, Martínez ha creado una galería para su arte. “El apartamento tiene una sala de estar de dos pisos y un estanque reflectante, según registros públicos y entrevistas con personas familiarizadas con la unidad. Se ha instalado un sistema especial para sostener una obra de arte excepcionalmente pesada. Incluso antes de las costosas renovaciones del arquitecto Peter Marino, la casa era una de las residencias más caras de la ciudad”.