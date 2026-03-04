Sector restaurantero de la Laguna se convierte en promotor del voto

/ 4 marzo 2026
    Sector restaurantero de la Laguna se convierte en promotor del voto
    La Canirac Laguna y el Instituto Electoral de Coahuila firmaron un convenio de colaboración. SANDRA GÓMEZ

Firman convenio la Canirac y el IEC

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de robustecer la democracia en la región, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) Laguna y el IEC sellaron un compromiso de colaboración para el presente proceso electoral.

El convenio busca que los establecimientos gastronómicos actúen como plataformas de difusión para la cultura cívica, promoviendo activamente la observación electoral y el voto razonado.

La sinergia permitirá que los agremiados de la cámara se sumen a las iniciativas de la autoridad electoral, posicionando al sector como un actor clave en la promoción de los derechos ciudadanos durante el PEL 2025-2026.

En el acto protocolario estuvieron presentes Hassan Alejandro Hamdan Zuno, presidente de la Canirac-Laguna, y Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, presidente del IEC, acompañados por las consejeras Leticia Bravo Ostos, Patricia Guadalupe González Mijares y Layla Karina Miranda Girón.

