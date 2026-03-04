Se espera la asistencia de más de 20 mil mujeres de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo en la marcha 8M

TORREÓN, COAH.- Diversas colectivas feministas y familiares de personas desaparecidas en la región de La Laguna están llamando a la marcha 8M el domingo 8 de marzo, la cual seguirá una ruta que atraviesa las ciudades de Lerdo, Gómez Palacio y Torreón.

Se espera la asistencia de más de 20 mil mujeres, incluyendo colectivos feministas como la “Ola Feminista Laguna”, asociaciones de familiares de desaparecidos e incluso instituciones como el Instituto Municipal de la Mujer (IMM) de Gómez Palacio y Torreón.

La Asamblea de Mujeres que Luchan por Mujeres se sumará a la marcha, implementando brigadas de auxilio psicológico, atención médica y asesoría legal, en lugar de las comisiones tradicionales de seguridad y logística.

Estas brigadas estarán preparadas para responder ante posibles vulneraciones de derechos humanos y facilitarán la recopilación de pruebas fotográficas y de video para respaldar denuncias si fuera necesario.

Una de las coordinadoras de la movilización explicó que, gracias al protocolo policial vigente en Coahuila y a la formación proporcionada a las policías de Gómez Palacio y Ciudad Lerdo, se confía en que no habrá actos de violencia ni violaciones a los derechos humanos durante el evento.