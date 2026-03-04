Se espera la asistencia de más de 20 mil mujeres de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo en la marcha 8M
COMPARTIR
La Asamblea de Mujeres que Luchan por Mujeres se sumará a la marcha, así como asociaciones de familiares de desaparecidos
TORREÓN, COAH.- Diversas colectivas feministas y familiares de personas desaparecidas en la región de La Laguna están llamando a la marcha 8M el domingo 8 de marzo, la cual seguirá una ruta que atraviesa las ciudades de Lerdo, Gómez Palacio y Torreón.
Se espera la asistencia de más de 20 mil mujeres, incluyendo colectivos feministas como la “Ola Feminista Laguna”, asociaciones de familiares de desaparecidos e incluso instituciones como el Instituto Municipal de la Mujer (IMM) de Gómez Palacio y Torreón.
TE PUEDE INTERESAR: ‘Lady Relojes’ pudo haber sido víctima de manipulación, señala Fiscalía de Coahuila
La Asamblea de Mujeres que Luchan por Mujeres se sumará a la marcha, implementando brigadas de auxilio psicológico, atención médica y asesoría legal, en lugar de las comisiones tradicionales de seguridad y logística.
Estas brigadas estarán preparadas para responder ante posibles vulneraciones de derechos humanos y facilitarán la recopilación de pruebas fotográficas y de video para respaldar denuncias si fuera necesario.
Una de las coordinadoras de la movilización explicó que, gracias al protocolo policial vigente en Coahuila y a la formación proporcionada a las policías de Gómez Palacio y Ciudad Lerdo, se confía en que no habrá actos de violencia ni violaciones a los derechos humanos durante el evento.
El objetivo primordial es que la marcha se desarrolle en un ambiente de paz y tranquilidad para todas.
Este año las colectivas trabajaron de manera conjunta con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Coahuila, con la Policía de Torreón y los Ayuntamientos de las tres ciudades, con el fin de crear el protocolo de actuación policial en el marco de la protesta.
Lo que pretenden es evitar disturbios y que se respeten los derechos de todas las asistentes durante la marcha, por lo que se encuentran compartiendo la información al respecto.
Se recomienda a todas las mujeres y familias asistentes vestir principalmente de morado y negro, usar calzado cómodo, llevar sombrillas para protegerse del calor, agua suficiente para hidratarse y pancartas alusivas a la fecha.