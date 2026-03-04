Se espera la asistencia de más de 20 mil mujeres de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo en la marcha 8M

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 4 marzo 2026
    Se espera la asistencia de más de 20 mil mujeres de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo en la marcha 8M
    Organizadoras de la 8M en La Laguna confían en que no habrá actos de violencia ni violaciones a los derechos humanos durante el evento. ARCCHIVO

La Asamblea de Mujeres que Luchan por Mujeres se sumará a la marcha, así como asociaciones de familiares de desaparecidos

TORREÓN, COAH.- Diversas colectivas feministas y familiares de personas desaparecidas en la región de La Laguna están llamando a la marcha 8M el domingo 8 de marzo, la cual seguirá una ruta que atraviesa las ciudades de Lerdo, Gómez Palacio y Torreón.

Se espera la asistencia de más de 20 mil mujeres, incluyendo colectivos feministas como la “Ola Feminista Laguna”, asociaciones de familiares de desaparecidos e incluso instituciones como el Instituto Municipal de la Mujer (IMM) de Gómez Palacio y Torreón.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Lady Relojes’ pudo haber sido víctima de manipulación, señala Fiscalía de Coahuila

La Asamblea de Mujeres que Luchan por Mujeres se sumará a la marcha, implementando brigadas de auxilio psicológico, atención médica y asesoría legal, en lugar de las comisiones tradicionales de seguridad y logística.

Estas brigadas estarán preparadas para responder ante posibles vulneraciones de derechos humanos y facilitarán la recopilación de pruebas fotográficas y de video para respaldar denuncias si fuera necesario.

Una de las coordinadoras de la movilización explicó que, gracias al protocolo policial vigente en Coahuila y a la formación proporcionada a las policías de Gómez Palacio y Ciudad Lerdo, se confía en que no habrá actos de violencia ni violaciones a los derechos humanos durante el evento.

$!Para llevar a cabo la marcha, las organizadoras cuentan con la asesoría de las policías de Gómez Palacio, Lerdo y Torreón.
Para llevar a cabo la marcha, las organizadoras cuentan con la asesoría de las policías de Gómez Palacio, Lerdo y Torreón. ARCHIVO

El objetivo primordial es que la marcha se desarrolle en un ambiente de paz y tranquilidad para todas.

Este año las colectivas trabajaron de manera conjunta con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Coahuila, con la Policía de Torreón y los Ayuntamientos de las tres ciudades, con el fin de crear el protocolo de actuación policial en el marco de la protesta.

Lo que pretenden es evitar disturbios y que se respeten los derechos de todas las asistentes durante la marcha, por lo que se encuentran compartiendo la información al respecto.

Se recomienda a todas las mujeres y familias asistentes vestir principalmente de morado y negro, usar calzado cómodo, llevar sombrillas para protegerse del calor, agua suficiente para hidratarse y pancartas alusivas a la fecha.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


8M
Día Internacional De La No Violencia Contra Las Mujeres
marchas

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Tendencia

Tendencia
true

Martha Zamarripa, la “Marx Arriaga” de Relaciones Exteriores
true

POLITICÓN: Reforma electoral tambalea mientras Morena regatea votos con aliados del PT y el Verde
Verónica “N” abandonará las instalaciones de la Fiscalía al no existir querellas en su contra.

‘Lady Relojes’ será puesta en libertad; no hay denuncias formales, informó FGE
Un misil de alcance intermedio tierra-aire antiradar lanzado desde un buque de la Armada iraní durante unas maniobras militares en el mar de Omán, cerca del estrecho de Ormuz.

No solo es el petróleo, la guerra de Irán interrumpe las rutas globales de mercancías por mar y aire

El defensivo llega tras su paso por Puebla dentro de la Liga de Futbol Americano Profesional.

Luis Jaramillo deja Arcángeles y firma con Dinos para 2026
El desabastecimiento de gasolina ha provocado la cancelación de excursiones y el cierre de comercios, afectando directamente la experiencia de los visitantes extranjeros.

La falta de combustible acelera el desplome del turismo en Cuba
Humo se eleva tras un ataque aéreo israelí en los suburbios al sur de Beirut, Líbano, el lunes 2 de marzo de 2026.

Un Israel envalentonado aprovecha las oportunidades para rehacer la región