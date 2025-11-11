Segundo informe de Manolo Jiménez: 24 de noviembre en Saltillo y el 26 en Torreón

El 24 de noviembre el mandatario se presentará en el recinto oficial del Poder Legislativo, posteriormente, el miércoles 26 rendirá el informe ciudadano en el Coliseo Centenario del municipio de Torreón.

Por mayoría, el Congreso de Coahuila aprobó la celebración de una sesión solemne el próximo lunes 24 de noviembre de 2025 a las 9 de la mañana, en la que el gobernador Manolo Jiménez Salinas presentará su segundo informe de gobierno, conforme a lo establecido en la Constitución Política del Estado.

De acuerdo con la ley, el titular del Ejecutivo debe rendir su informe ante el Poder Legislativo durante los últimos quince días de noviembre.

La sesión se llevará a cabo en el Salón de Sesiones del Palacio del Congreso, en Saltillo, con la asistencia de las y los integrantes de la LXIII Legislatura, así como de representantes de los tres poderes del Estado, alcaldes, empresarios, rectores y otros invitados.

Posteriormente, el miércoles 26 de noviembre, el mandatario estatal se trasladará al municipio de Torreón, donde ofrecerá su informe ciudadano en el Coliseo Centenario, evento que fue anunciado recientemente.

En este encuentro, Jiménez Salinas presentará los avances de su administración en materia de seguridad, salud, educación e infraestructura, con el propósito de compartir los resultados del segundo año de su gestión ante la ciudadanía.

