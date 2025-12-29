Mirador 30/12/2025

Opinión
/ 29 diciembre 2025
    Mirador 30/12/2025
    FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/VANGUARDIA

La niebla desdibuja las cosas, y una llovizna pertinaz remoja el alma

El día está tristón. Parece haber envejecido junto con el año. La niebla desdibuja las cosas, y una llovizna pertinaz remoja el alma. Un árbol que no ha leído a O. Henry deja caer su última hoja.

¿A dónde se ha ido la pared de enfrente? Ya no la veo. ¿De dónde vino este vaho que empaña el ventanal? Ahora lo veo.

Si por aquí anduviera algún poeta seguramente escribiría un poema melancólico. Elegíacos se llaman los versos que incitan al lloriqueo. Aun así, con neblina y lluvia, con hojas caídas y paredes que se van, la tristeza no ha llamado a mi puerta. Y si llama no le abriré. Estoy muy ocupado haciendo nada. Oigo mi música y bebo mi té de canela con rompope, lujo de clase media que en algo me recuerda a Dickens.

Hay bruma y frío afuera, pero adentro no. Adentro hay cálidos recuerdos de días vividos con amor. La amada eterna está conmigo; los hijos y los nietos me acompañan. Llamará la tristeza alguna vez, pero haré como que no la oigo.

¡Hasta mañana!...

Temas


Clima
Opinión
Mirador

Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
De acuerdo con expertos, eliminar los cruces ferroviarios a nivel de calle es clave para evitar percances.

Expertos alertan retos de seguridad para el tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo
En la mayor parte de los casos, los emprendedores argumentaron los cierres por situaciones adversas a su actividad.

Aumenta 50% abandono de proyectos emprendedores en Coahuila
La felicidad rara vez se entiende desde una lista de éxitos.

7 preguntas honestas para ser más feliz en 2026
true

El Sanedrín revela el secreto del arca de la alianza
La afluencia de personas se intensificó a partir de las 4 de la tarde, cuando comenzaron a sentirse con mayor fuerza las bajas temperaturas en la capital del estado.

Saltillo: Hasta 80 por ciento sube la venta de gas LP por bajas temperaturas
La combinación de frío y humedad redujo la permanencia de personas en espacios abiertos.

Saltillo: Frente frío 25 vacía campamentos improvisados afuera de hospitales
true

POLITICÓN: Tren Interoceánico, una tragedia entre el ‘error humano’ y la sospecha de corrupción
Jiménez destacó que Coahuila es el segundo estado más seguro del País y el más seguro de la zona norte.

En 2025 se mejoró la calidad de vida de las familias de Coahuila: Manolo Jiménez