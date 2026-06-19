Torreón: refuerza Tránsito vigilancia en zonas de alta afluencia y de obras públocas

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    Torreón: refuerza Tránsito vigilancia en zonas de alta afluencia y de obras públocas
    La corporación despliega operativos permanentes en vialidades de alta carga vehicular y sectores con obras en proceso, con el fin de orientar a los conductores y mantener el orden en la circulación. SANDRA GÓMEZ

La corporación mantiene presencia permanente en cruceros de alta afluencia y vialidades con cierres parciales para agilizar la movilidad y prevenir accidentes

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de reducir accidentes viales y fortalecer la seguridad de peatones y automovilistas, la Dirección de Tránsito y Vialidad de Torreón mantiene un despliegue operativo permanente en puntos estratégicos de la ciudad. Las acciones se concentran principalmente en zonas de obras, hospitales y planteles educativos.

Martha Alicia Faz Dávila, directora de la dependencia, informó que esta estrategia busca agilizar la movilidad. Además, pretende ofrecer mayor protección en las áreas con más flujo vehicular.

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Actualmente, los agentes de vialidad mantienen puntos fijos de vigilancia y apoyo en zonas de construcción y obras públicas. Entre ellas destacan los trabajos que se desarrollan en los cruceros Abastos-Independencia y Revolución-Vasconcelos. También se brinda apoyo en áreas intervenidas por el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) y por la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad (SIDUM) para la instalación de colectores.

La funcionaria explicó que la presencia de los elementos en estos sectores es fundamental para orientar a los conductores sobre rutas alternas. Asimismo, permite coordinar el tráfico ante cierres parciales o totales de las vialidades.

Además, el despliegue operativo se extiende diariamente a los hospitales con mayor demanda de la ciudad. Entre ellos se encuentran las clínicas 18, 16 y 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). También se mantiene presencia en vialidades de alta carga vehicular, como la calle Múzquiz, la avenida Presidente Carranza y la avenida Hidalgo.

OPERATIVOS EN ESCUELAS Y EVENTOS

Faz Dávila señaló que también se implementan dispositivos especiales en las inmediaciones de planteles educativos durante los horarios de entrada y salida. El propósito es priorizar el cruce seguro de estudiantes, docentes y padres de familia.

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Elementos de Tránsito y Vialidad mantienen dispositivos en zonas escolares para agilizar la circulación y brindar mayor seguridad a estudiantes y peatones durante los horarios de mayor afluencia. SANDRA GÓMEZ

Asimismo, indicó que la corporación brinda apoyo en eventos masivos y centros de entretenimiento. Con ello se busca facilitar los accesos y mantener el orden en la circulación vehicular.

La directora de Tránsito y Vialidad exhortó a la población a colaborar con la estrategia de cultura vial. Pidió respetar los señalamientos y atender las indicaciones de los agentes en campo.

”Estas acciones son permanentes y tienen como único fin salvaguardar la integridad de la ciudadanía; por ello, hacemos un llamado a conducir con responsabilidad”, concluyó la funcionaria.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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