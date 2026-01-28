Sentencian a casi seis años de prisión a hombre por portar armas de uso exclusivo del Ejército, en Ocampo

Coahuila
/ 28 enero 2026
    Sentencian a casi seis años de prisión a hombre por portar armas de uso exclusivo del Ejército, en Ocampo
    El armamento asegurado incluye dos armas largas, un arma corta, cartuchos y cargadores de diversos calibres, decomisados durante la detención en el municipio de Ocampo. FOTO: ESPECIAL

Enrique ‘N’ fue detenido con armamento de alto poder y municiones de diversos calibres

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Coahuila de Zaragoza, obtuvo del juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio una sentencia condenatoria en contra de Enrique “N” por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con la carpeta de investigación, la detención ocurrió en abril de 2025, cuando elementos de la Policía Especializada de Coahuila interceptaron al hoy sentenciado a la altura del tramo ejido La Boquilla–ejido Nueva Esperanza, en el municipio de Ocampo. Durante la revisión, las autoridades le aseguraron un arma corta, dos armas largas, 50 cartuchos de diversos calibres y tres cargadores, también de distintos calibres.

PROCEDIMIENTO ABREVIADO Y CONDENA FEDERAL

El Ministerio Público Federal (MPF) determinó llevar el caso a audiencia de procedimiento abreviado, en la cual se desahogaron las pruebas de cargo presentadas por la representación social. Con base en estos elementos, el juez de Distrito especializado dictó una pena de cinco años, 11 meses y tres días de prisión, además del pago de una multa equivalente a 132 Unidades de Medida y Actualización (UMAS).

La sentencia fue emitida por el Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Coahuila, en el marco del Sistema Penal Acusatorio, consolidando la acción penal ejercida por la FGR en materia de delitos federales relacionados con el uso y portación ilegal de armamento de alto poder.

REFUERZAN COMBATE A DELITOS FEDERALES

Con estas acciones, la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Federal en Coahuila, reafirmó su compromiso con la sociedad para la investigación y persecución de los delitos del orden federal, particularmente aquellos que representan un riesgo para la seguridad pública.

Asimismo, la FGR puso a disposición de la ciudadanía los canales de denuncia anónima disponibles las 24 horas, los 365 días del año: en Torreón, al 871 749 0534; Saltillo, 844 416 2063; Monclova, 866 639 0241; Piedras Negras, 878 724 4343; y Ciudad Acuña, 877 772 3745, así como el correo electrónico vua.coahuila@fgr.org.mx.

