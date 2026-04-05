Coahuila avanza como opción para retomar exportaciones de ganado a Estados Unidos

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Coahuila
/ 5 abril 2026
    Coahuila avanza como opción para retomar exportaciones de ganado a Estados Unidos
    Los ganaderos mexicanos arrastran pérdidas estimadas en 6 mil 200 millones de dólares en el último año, debido al cierre de la frontera de EU a la importación del ganado mexicano. CORTESÍA

Entidad destaca por estatus sanitario sin plaga, lo que abre puerta a envíos en primera fase, mientras otras regiones quedan rezagadas por brotes recientes

Coahuila figura entre las entidades con mayores posibilidades de integrarse a una reapertura parcial de exportaciones de ganado hacia Estados Unidos, al mantenerse libre del gusano barrenador, a diferencia de otros estados del norte del País.

En contraste, Nuevo León y Tamaulipas han registrado diversos casos en meses recientes, lo que ha frenado sus posibilidades de participar en esta primera etapa debido a los riesgos sanitarios.

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Mientras tanto, Sonora, Chihuahua e incluso Coahuila están contemplados para una posible reapertura parcial de importaciones bovinas por parte de autoridades estadounidenses.

Este escenario coloca a Coahuila como un candidato viable para retomar envíos, impulsado también por la presión de productores del vecino país y la opción de habilitar cruces estratégicos alejados de zonas afectadas.

Por su parte, la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG) consideró alentadora una eventual reactivación del comercio, que ha permanecido detenido con pérdidas estimadas en 6 mil 200 millones de dólares en el último año.

“La posibilidad de que el proceso de reapertura pudiera iniciar por el cruce más occidental del corredor fronterizo representa un elemento alentador para los estados exportadores del norte del País”, señaló el organismo encabezado por Homero García de la Llata.

COAHUILA, LIMPIO

Casos de gusano barrenador (del 21 de septiembre al 1 de abril).

Tamaulipas 111

Nuevo León 5

Coahuila 0

Chihuahua 0

Sonora 0

Baja California 0

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