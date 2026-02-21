Coahuila: restricciones por gusano barrenador trascienden a lo técnico, afirma Seder

Coahuila
/ 21 febrero 2026
    Coahuila: restricciones por gusano barrenador trascienden a lo técnico, afirma Seder
    Jesús María Montemayor, titular de la Seder, cuestionó los factores que se están considerando para frenar el ganado mexicano en EU. oMAR SAUCEDO

La entidad dejó de exportar cerca de 60 mil cabezas de ganado a Estados Unidos tan solo en 2025 por las medidas contra esta plaga

Jesús María Montemayor Garza, secretario de Desarrollo Rural en Coahuila, consideró que la actual restricción a la exportación de ganado hacia Estados Unidos obedece a factores que trascienden el ámbito estrictamente técnico.

El funcionario señaló que el protocolo sanitario establecido desde enero de 2025 entre el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) es suficiente para garantizar la seguridad zoosanitaria.

“Lo que hemos estado platicando mucho con Senasica y con las asociaciones ganaderas es que la contención que ha logrado México en el sureste del país ha sido positiva”, afirmó.

Montemayor Garza detalló que se han presentado casos esporádicos fuera de la barrera sanitaria ubicada en el Istmo de Tehuantepec, situación que mantiene ocupadas a las autoridades federales y estatales.

Explicó que el esquema de trabajo contempla tres etapas de revisión para asegurar que los ejemplares estén libres del gusano barrenador antes de cruzar la frontera hacia el mercado estadounidense.

Las inspecciones se realizan en el rancho de origen por un médico acreditado; posteriormente se lleva a cabo una preinspección en un punto mexicano, como puede ser Piedras Negras”, indicó.

$!Casos del gusano barrenador se han reportado esporádicamente en el país.
Casos del gusano barrenador se han reportado esporádicamente en el país. Especial

Añadió que en ese punto de control el animal es nuevamente bañado y se le aplica tratamiento preventivo. Después, en un lapso de 24 horas, es revisado por personal estadounidense en la frontera, por ejemplo, en Acuña.

“Eso fue lo que pusimos sobre la mesa: si el protocolo fue acordado mutuamente, ¿por qué no está abierta la frontera para la exportación? Ahí es donde creemos que pueden estar involucrados otros temas que no tienen que ver únicamente con la parte técnica”, sostuvo.

REVISARÁN CONTROL DEL GUSANO

Durante marzo, Coahuila recibirá la visita de personal del USDA para supervisar las medidas de control contra el gusano barrenador.

“Vienen a verificar que todas estas medidas y protocolos se estén cumpliendo: el trampeo, la regionalización y la restricción en la movilización de ganado proveniente de la zona afectada”, explicó.

El secretario adelantó que, tras esta revisión, está programada una nueva reunión binacional en mayo, en territorio mexicano, con el objetivo de avanzar en soluciones favorables para el sector ganadero.

En cuanto al impacto económico, Montemayor Garza señaló que la suspensión de exportaciones representa una pérdida significativa de ingresos para los productores.

“Coahuila exportaba en promedio 60 mil becerros. Actualmente, un becerro de calidad promedio en el estado se cotiza en alrededor de 95 pesos por kilo”, indicó.

Precisó que un becerro de 200 kilos alcanza un valor de entre 18 mil y 19 mil pesos en el mercado nacional. Sin embargo, en Estados Unidos ese mismo ejemplar puede venderse entre 30 y 40 por ciento por encima del precio mexicano.

“En la exportación estamos hablando de 130 o 140 pesos por kilo, cifras que no se alcanzan en el mercado nacional, aunque el precio en México ha respondido bien”, puntualizó.

A nivel nacional, antes de las restricciones vigentes, la exportación de ganado promediaba un millón 250 mil cabezas anuales, concluyó.

