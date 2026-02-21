Coahuila: restricciones por gusano barrenador trascienden a lo técnico, afirma Seder

Jesús María Montemayor Garza, secretario de Desarrollo Rural en Coahuila, consideró que la actual restricción a la exportación de ganado hacia Estados Unidos obedece a factores que trascienden el ámbito estrictamente técnico.

El funcionario señaló que el protocolo sanitario establecido desde enero de 2025 entre el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) es suficiente para garantizar la seguridad zoosanitaria.

TE PUEDE INTERESAR: México refuerza combate al gusano barrenador; crean comisión y suma a Sembrando Vida

“Lo que hemos estado platicando mucho con Senasica y con las asociaciones ganaderas es que la contención que ha logrado México en el sureste del país ha sido positiva”, afirmó.

Montemayor Garza detalló que se han presentado casos esporádicos fuera de la barrera sanitaria ubicada en el Istmo de Tehuantepec, situación que mantiene ocupadas a las autoridades federales y estatales.

Explicó que el esquema de trabajo contempla tres etapas de revisión para asegurar que los ejemplares estén libres del gusano barrenador antes de cruzar la frontera hacia el mercado estadounidense.

“Las inspecciones se realizan en el rancho de origen por un médico acreditado; posteriormente se lleva a cabo una preinspección en un punto mexicano, como puede ser Piedras Negras”, indicó.