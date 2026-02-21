Sheinbaum anuncia inversión de 40 mmdp para Coahuila en viviendas; ya comenzó la entrega de beneficios en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Con el objetivo de llevar beneficios a los que menos tienen, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, entregó Viviendas para el Bienestar en Monclova, donde anunció que durante su sexenio se construirán 65 mil casas de este tipo en Coahuila, con una inversión superior a los 40 mil millones. Sheinbaum estuvo encabezando el evento, donde fue ovacionada por la población monclovense, quien la recibió con mantas, pancartas y gritos de apoyo por las acciones durante su gestión. TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: buscará Morena atraer IMSS-Bienestar con candidaturas al Congreso local

Estuvo acompañada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, entre otros funcionarios de su gabinete, en este denominado “Complejo Habitacional Colinas de Santiago”. Ahí se edificaron 88 viviendas, de las cuales este día entregó personalmente las llaves a 60 familias beneficiadas.

La presidenta explicó que este programa está dirigido principalmente a personas que ganan entre uno y dos salarios mínimos, quienes anteriormente no tenían acceso a créditos para adquirir una vivienda. Detalló que participan el Infonavit, el Fovissste y la Comisión Nacional de Vivienda, con el propósito de atender tanto a trabajadores formales como a quienes no cuentan con seguridad social. “Este programa es para quienes menos tienen, para quienes nunca habían tenido derecho a una vivienda. Estamos construyendo un millón 800 mil viviendas en todo el país y eliminamos requisitos para que el acceso sea más sencillo”, expresó.

Octavio Romero Oropeza, director del Infonavit, detalló que con este programa, el Gobierno de México proyecta construir un total de un millón 800 mil viviendas en todo el país, como parte de la estrategia de Vivienda para el Bienestar, considerada la más ambiciosa en la historia nacional en materia de vivienda social. En el caso de Coahuila, se tenía considerada la construcción de 19 mil viviendas y se incrementó la meta de construcción a 65 mil durante el presente sexenio, lo que representa una inversión superior a los 40 mil millones de pesos y permitirá reducir significativamente el rezago habitacional en la entidad. Asimismo, se destacó que durante este gobierno también se trabaja en la reestructuración de créditos impagables y se hace entrega de constancias de cancelación, con lo que el adeudo queda en ceros; esto con el objetivo de hacer justicia a miles de trabajadores que pagaron durante años montos muy elevados. Romero Oropeza señaló que anteriormente era prácticamente imposible para los trabajadores acceder a una vivienda, debido a la gran cantidad de requisitos y la burocracia que existía.

Explicó que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, el proceso se simplificó y actualmente solo se requieren tres condiciones: ser derechohabiente del Infonavit, ganar entre uno y dos salarios mínimos y no contar con un crédito hipotecario vigente. Indicó que esta simplificación permitirá que miles de familias puedan obtener una vivienda digna en menor tiempo, fortaleciendo el acceso a este derecho fundamental para los trabajadores mexicanos.

Ericka Siller Espino, beneficiaria de este programa, agradeció a la presidenta de la República por este programa que les da la oportunidad de tener una vivienda digna. Con emoción narró cómo después de años pudo acceder a este beneficio y en un mes aproximadamente de haber solicitado el crédito, recibió las llaves de su casa en Colinas de Santiago.