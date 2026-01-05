Sheinbuam entregará 150 de los 650 millones de pesos destinados a Coahuila por plaga de gusano barrenador

Coahuila
/ 5 enero 2026
    Sheinbuam entregará 150 de los 650 millones de pesos destinados a Coahuila por plaga de gusano barrenador
    Coahuila recibirá 150 mdp por gusano barrenador; Sheinbaum confirma apoyos al sector ganadero afectado por cierre fronterizo. VANGUARDIA/ARCHIVO

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó la entrega inicial de 150 millones de pesos, como parte de un fondo total de 650 millones, destinado a mitigar las pérdidas del sector ganadero por el cierre de la frontera con Estados Unidos

El Gobierno de México colocó a Coahuila como una de las entidades prioritarias en la estrategia nacional para enfrentar la plaga del gusano barrenador, que ha provocado el cierre de la frontera estadounidense a la exportación de ganado mexicano.

Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el estado recibirá 150 millones de pesos en una primera etapa, recursos que forman parte de un paquete mayor de 650 millones de pesos destinados exclusivamente a los ganaderos coahuilenses.

Este apoyo busca amortiguar el impacto económico que ha sufrido el sector pecuario local desde mayo de 2025, cuando se suspendieron las exportaciones, afectando ingresos, empleo rural y cadenas productivas en la región.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum envía mensaje a Trump... Ratifica rechazo a intervención de EU en Venezuela

IMPACTO ECONÓMICO DEL CIERRE FRONTERIZO EN COAHUILA

La suspensión de exportaciones hacia Estados Unidos ha generado pérdidas millonarias para los productores de Coahuila, uno de los estados con mayor tradición y volumen en la producción ganadera del norte del país.

De acuerdo con datos federales, el sector ganadero nacional ha dejado de percibir cerca de 2 mil millones de dólares, una afectación que en Coahuila se ha reflejado en menor liquidez, sobrecostos de mantenimiento y saturación del mercado interno.

Ante este escenario, los recursos anunciados por la Federación buscan sostener la producción, evitar el abandono de unidades ganaderas y garantizar la continuidad de la carne de alta calidad que distingue al estado.

SIN AVANCES CON EU Y REFUERZO SANITARIO EN COAHUILA

La presidenta Sheinbaum precisó que, tras la detección de nuevos casos de gusano barrenador en otras entidades del país, no ha habido un nuevo acercamiento con las autoridades sanitarias de Estados Unidos para reabrir la frontera.

Aclaró que, aunque la exportación es relevante para Coahuila, el objetivo inmediato es contener la plaga y evitar su propagación en el territorio nacional, lo que permitiría recuperar la confianza sanitaria internacional.

En este contexto, destacó la puesta en marcha de una planta productora de mosca estéril, estrategia clave para el control del gusano barrenador y un elemento determinante para que estados como Coahuila puedan retomar plenamente sus exportaciones.

ESTRATEGIA FEDERAL PARA RESPALDAR A COAHUILA

Sheinbaum subrayó que el apoyo económico a Coahuila no será único, sino parte de un plan integral que combina recursos financieros, acciones sanitarias y coordinación con productores locales.

La mandataria reiteró que los 650 millones de pesos asignados al estado se entregarán de forma gradual, priorizando a los ganaderos más afectados por el cierre fronterizo.

Finalmente, aseguró que el Gobierno federal mantendrá su respaldo a Coahuila para proteger al campo, preservar el empleo rural y fortalecer la soberanía alimentaria del país.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum defiende a Pemex y CFE ante tensiones globales: ‘la energía es soberanía’

DATOS CURIOSOS SOBRE COAHUILA Y EL GUSANO BARRENADOR

· Coahuila es uno de los principales exportadores de ganado del país

· El cierre fronterizo inició en mayo de 2025

· El estado recibirá 650 mdp en total

· La primera entrega será de 150 mdp

· La mosca estéril es la principal herramienta de control sanitario

Temas


ganadería
Plagas

Personajes


Claudia Sheinbaum

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Un mundo sin ley

Un mundo sin ley
true

Maduro, una bomba contra López Obrador
true

POLITICÓN: Morena quiere rifar sus ‘pluris’ en Coahuila, pero enciende alarmas
El alcalde Javier Díaz González informó sobre los avances en el incremento del abasto de agua potable en Saltillo.

Aumentó abasto de agua 15 por ciento en Saltillo, en 2025
Impresionante despliegue de seguridad fue realizado este domingo en brechas y caminos colindantes con Zacatecas.

Refuerzan blindaje en el sur de Saltillo con primer operativo interinstitucional de 2026

Personal de la Cruz Roja confirmó que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Fallece hombre en plaza pública de Saltillo; investigan presunto infarto
El USS Iwo Jima, buque en el que Maduro y su esposa fueron trasladados tras su captura.

Así cayó Maduro: la operación secreta que Trump observó desde Mar-a-Lago
El monitor también reforzó la importancia del ejercicio.

¿Puede la tecnología ayudarnos a comer mejor?