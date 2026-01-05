Sheinbuam entregará 150 de los 650 millones de pesos destinados a Coahuila por plaga de gusano barrenador

Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el estado recibirá 150 millones de pesos en una primera etapa , recursos que forman parte de un paquete mayor de 650 millones de pesos destinados exclusivamente a los ganaderos coahuilenses.

El Gobierno de México colocó a Coahuila como una de las entidades prioritarias en la estrategia nacional para enfrentar la plaga del gusano barrenador , que ha provocado el cierre de la frontera estadounidense a la exportación de ganado mexicano.

Este apoyo busca amortiguar el impacto económico que ha sufrido el sector pecuario local desde mayo de 2025, cuando se suspendieron las exportaciones, afectando ingresos, empleo rural y cadenas productivas en la región.

IMPACTO ECONÓMICO DEL CIERRE FRONTERIZO EN COAHUILA

La suspensión de exportaciones hacia Estados Unidos ha generado pérdidas millonarias para los productores de Coahuila, uno de los estados con mayor tradición y volumen en la producción ganadera del norte del país.

De acuerdo con datos federales, el sector ganadero nacional ha dejado de percibir cerca de 2 mil millones de dólares, una afectación que en Coahuila se ha reflejado en menor liquidez, sobrecostos de mantenimiento y saturación del mercado interno.

Ante este escenario, los recursos anunciados por la Federación buscan sostener la producción, evitar el abandono de unidades ganaderas y garantizar la continuidad de la carne de alta calidad que distingue al estado.

SIN AVANCES CON EU Y REFUERZO SANITARIO EN COAHUILA

La presidenta Sheinbaum precisó que, tras la detección de nuevos casos de gusano barrenador en otras entidades del país, no ha habido un nuevo acercamiento con las autoridades sanitarias de Estados Unidos para reabrir la frontera.

Aclaró que, aunque la exportación es relevante para Coahuila, el objetivo inmediato es contener la plaga y evitar su propagación en el territorio nacional, lo que permitiría recuperar la confianza sanitaria internacional.

En este contexto, destacó la puesta en marcha de una planta productora de mosca estéril, estrategia clave para el control del gusano barrenador y un elemento determinante para que estados como Coahuila puedan retomar plenamente sus exportaciones.

ESTRATEGIA FEDERAL PARA RESPALDAR A COAHUILA

Sheinbaum subrayó que el apoyo económico a Coahuila no será único, sino parte de un plan integral que combina recursos financieros, acciones sanitarias y coordinación con productores locales.

La mandataria reiteró que los 650 millones de pesos asignados al estado se entregarán de forma gradual, priorizando a los ganaderos más afectados por el cierre fronterizo.

Finalmente, aseguró que el Gobierno federal mantendrá su respaldo a Coahuila para proteger al campo, preservar el empleo rural y fortalecer la soberanía alimentaria del país.

DATOS CURIOSOS SOBRE COAHUILA Y EL GUSANO BARRENADOR

· Coahuila es uno de los principales exportadores de ganado del país

· El cierre fronterizo inició en mayo de 2025

· El estado recibirá 650 mdp en total

· La primera entrega será de 150 mdp

· La mosca estéril es la principal herramienta de control sanitario