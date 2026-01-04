Sheinbaum defiende a Pemex y CFE ante tensiones globales: ‘la energía es soberanía’

CDMX.- En medio de un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas, como la reciente intervención de Estados Unidos en Venezuela, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la soberanía energética es un componente fundamental de la soberanía nacional, al destacar la necesidad de mantener el control del Estado sobre los sectores estratégicos.

Tras supervisar la Refinería Miguel Hidalgo, en Hidalgo, la Mandataria subrayó la importancia del petróleo y los energéticos en el actual entorno internacional. “La soberanía energética es fundamental para la soberanía nacional. Se ha avanzado mucho en petrolíferos como gasolina, diésel y turbosina, y tenemos que seguir avanzando en gas natural”, declaró en entrevista.

Las declaraciones se dieron luego de que Estados Unidos realizara un operativo en Venezuela para detener al presidente Nicolás Maduro. El mandatario estadounidense Donald Trump señaló que su país encabezará la transición y expresó interés en los recursos petroleros de la nación sudamericana.

Durante el evento en Hidalgo, Sheinbaum defendió el carácter público de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, así como los cambios legales impulsados en los últimos años que, aseguró, permitieron recuperar el control del Estado sobre sectores estratégicos para el desarrollo nacional.

La Presidenta explicó que las reformas devolvieron a Pemex y a la CFE su naturaleza de empresas públicas del Estado, al dejar atrás la figura de “empresas productivas del Estado”, la cual —dijo— debilitaba su función social y estratégica. “Son empresas del pueblo de México y de la nación”, afirmó.

Detalló que una de las modificaciones centrales fue al artículo 28 constitucional, mediante la cual Pemex y la CFE dejaron de ser consideradas monopolios, lo que permitió revertir parte sustantiva de la reforma energética de 2013 y ampliar su capacidad para producir la energía que requiere el país sin restricciones legales.

En este nuevo marco, Pemex se reintegró verticalmente y dejó atrás la fragmentación en múltiples subsidiarias. Tanto Pemex como la CFE operan ahora con un solo consejo de administración, lo que —según Sheinbaum— ha permitido mayor productividad, control operativo y un combate más efectivo a la corrupción.

Al referirse a la Refinería de Tula, la Mandataria señaló que su operación refleja la capacidad de Pemex para producir petrolíferos y abandonar el modelo que privilegiaba la exportación de crudo. Actualmente, dijo, el país cuenta con ocho refinerías —incluidas Olmeca, en Dos Bocas, y Deer Park, en Texas— que producen más de un millón de barriles diarios, una cifra no alcanzada en dos décadas; Dos Bocas aporta alrededor de 320 mil barriles diarios.

Finalmente, Sheinbaum destacó que la modernización de la refinería, con la puesta en marcha de la coquizadora y otros equipos, permite producir gasolinas con menor contenido de azufre, con beneficios para la salud y el medio ambiente. Enmarcó la visita como un acto simbólico para iniciar 2026 y reconoció la visión histórica de Lázaro Cárdenas y el papel de las y los trabajadores petroleros en la recuperación de Pemex. Con información de El Universal