Las agresiones sexuales, entre muchas otras afectaciones, empujan la idea de querer morir, aseguró la directora de la Facultad de Psicología, Berenice de la Peña.

La especialista explicó que aunque no es en automático, mucho tiene que ver la forma en que la situación fue llevada.

GENERA TRAUMAS

Es decir, que dejando dicha huella desde la infancia, sumado a factores como que nunca se dijo nada, no se atendió, no se llevó a cabo ninguna acción en su protección, esto empuja la ideación suicida.

Señaló que un abuso sexual o cualquier otro delito sexual dejan una huella profunda y difícil de sanar, que cuando no es atendida como debería: la persona tiende a desarrollar la idea de querer morir ante la desesperanza.

DIFÍCIL ESTADÍSTICA

Un problema es que no se puede tener una estadística, pues hay quienes no lo expresan nunca, quienes deciden callarlo o quienes lamentablemente terminaron con su vida por dicha razón, donde no se encontró además, cobijo o protección.

Por su parte la experta, Karla Patricia Valdés, ex directora de la misma institución, señaló que haber sido víctima de un abuso sexual o cualquier otro delito sexual es un factor importante para detonar el intento de suicidio.

“Obviamente a menor edad este factor tiene un mayor impacto en la vida de la víctima, definitivamente desde una perspectiva psicológica afecta la integridad, autoestima, la seguridad, muchos aspectos se ven afectados, tiene también el aspecto que se debe considerar cómo se vivió, si se recibió ayuda o no, o si no le creyeron”, expresó Valdés.

LA REVICTIMIZACIÓN

Esto magnifica el problema, porque entonces ya no sólo es el abuso sexual sino la re victimización y lo que gira alrededor como una amenaza del agresor, por ejemplo.

Señaló que además van de acuerdo con cómo se llevó a cabo el abuso, si fueron caricias, violación o exposición a ver actos sexuales por decir un ejemplo; situaciones que debería ser hablados sin tabúes con sus padres, para evitar estos delitos pero también malestares a futuro, como es la ideación suicida.