SICT rehabilitará 50.4 kilómetros de la red carretera de Coahuila con tren de repavimentación

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a través del Centro SICT Coahuila, informó que realizará trabajos de conservación periódica en la carretera Monclova-Piedras Negras, abarcando 50.4 kilómetros, de enero a junio de 2026.

Estas acciones se ejecutarán con el tren de repavimentación entregado por el Gobierno de México, tecnología que permitirá impulsar la rehabilitación vial en la entidad y modernizar la infraestructura carretera.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Destaca Luz Elena Morales avances legislativos en 2025

El tren de repavimentación está conformado por maquinaria de última generación, que incluye fresadora, petrolizadora, compactador neumático, compactador liso y una pavimentadora convencional.

Durante la primera etapa del proyecto, que comprende del kilómetro 11+000 al 124+500, el Centro SICT Coahuila se encargará de la conservación periódica del tramo señalado, garantizando la calidad y durabilidad de la vía.

Se estima que estas obras beneficiarán a más de 377 mil habitantes de Monclova, Sabinas y San Juan de Sabinas, así como de la zona Carbonífera, al mejorar la seguridad y el flujo vehicular en la región.

Además, el uso de trenes de repavimentación permite reducir hasta en un 30 por ciento el costo de intervención en la infraestructura carretera, agilizar los procesos de conservación y optimizar la atención incluso ante situaciones de emergencia, destacaron las autoridades.

Con estas acciones, el Gobierno federal y estatal buscan fortalecer la conectividad y mantener en óptimas condiciones una de las principales carreteras del norte de Coahuila.