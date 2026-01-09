SICT rehabilitará 50.4 kilómetros de la red carretera de Coahuila con tren de repavimentación

Coahuila
/ 9 enero 2026
    SICT rehabilitará 50.4 kilómetros de la red carretera de Coahuila con tren de repavimentación
    Las obras se realizarán con el tren de repavimentación entregado por el Gobierno de México. FOTO: CORTESÍA
Gerardo Hernández
por Gerardo Hernández

COMPARTIR

TEMAS


Carreteras
megaobras

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


SICT

Los trabajos beneficiarán a más de 377 mil habitantes de Monclova, Sabinas, San Juan de Sabinas y la zona Carbonífera

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a través del Centro SICT Coahuila, informó que realizará trabajos de conservación periódica en la carretera Monclova-Piedras Negras, abarcando 50.4 kilómetros, de enero a junio de 2026.

Estas acciones se ejecutarán con el tren de repavimentación entregado por el Gobierno de México, tecnología que permitirá impulsar la rehabilitación vial en la entidad y modernizar la infraestructura carretera.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Destaca Luz Elena Morales avances legislativos en 2025

El tren de repavimentación está conformado por maquinaria de última generación, que incluye fresadora, petrolizadora, compactador neumático, compactador liso y una pavimentadora convencional.

Durante la primera etapa del proyecto, que comprende del kilómetro 11+000 al 124+500, el Centro SICT Coahuila se encargará de la conservación periódica del tramo señalado, garantizando la calidad y durabilidad de la vía.

Se estima que estas obras beneficiarán a más de 377 mil habitantes de Monclova, Sabinas y San Juan de Sabinas, así como de la zona Carbonífera, al mejorar la seguridad y el flujo vehicular en la región.

Además, el uso de trenes de repavimentación permite reducir hasta en un 30 por ciento el costo de intervención en la infraestructura carretera, agilizar los procesos de conservación y optimizar la atención incluso ante situaciones de emergencia, destacaron las autoridades.

Con estas acciones, el Gobierno federal y estatal buscan fortalecer la conectividad y mantener en óptimas condiciones una de las principales carreteras del norte de Coahuila.

Temas


Carreteras
megaobras

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


SICT

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
SIP urge liberación de director de Vanguardia; Alianza de Medios MX se une al reclamo

SIP urge liberación de director de Vanguardia; Alianza de Medios MX se une al reclamo
Desechos útiles venezolanos

Desechos útiles venezolanos
true

Arteaga: Niños exploradores (grandes)
true

POLITICÓN: Detención de excolaborador de García Luna por desvío de recursos revive el fantasma de la ‘megadeuda’ en Coahuila
Hasta el momento se desconoce el procedimiento en su contra.

Detienen ilegalmente a Director de Vanguardia en Nuevo León
La Dirección de Desarrollo Rural apoya en acciones para cuidar a la comunidad del campo.

Saltillo refuerza apoyo al campo ante frentes fríos y proyecta inversión millonaria para 2026
La institución se convirtió en la primera escuela de Latinoamérica en integrar un robot humanoide en clases y la primera en México con un androide de manos articuladas

Saltillo: CIZ integra robots humanoide y cuadrúpedo a su modelo educativo
Manifestante sostiene una pancarta frente a la Casa Blanca denunciando la muerte de Renee Nicole Good, ocurrida el 7 de enero de 2026 durante un operativo de inmigración.

Muerte y resistencia en Mineápolis: El costo de enfrentar al ICE en la era Trump