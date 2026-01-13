Siguen sin llegar registros al IEC para coaliciones en Coahuila

    Siguen sin llegar registros al IEC para coaliciones en Coahuila
    El Instituto Electoral de Coahuila mantiene abierto el periodo de registro para convenios de coalición entre partidos políticos rumbo a la renovación del Congreso del Estado. FOTO: CORTESÍA

El Instituto Electoral de Coahuila informó que, a la fecha, ningún partido político ha presentado solicitud para conformar coaliciones rumbo a las elecciones del 7 de junio

El Instituto Electoral de Coahuila dio a conocer que, hasta la fecha, no ha recibido ninguna manifestación de interés por parte de los partidos políticos de la entidad para competir en conjunto en las elecciones del próximo 7 de junio.

Fue desde el pasado 2 de enero cuando el órgano electoral en la entidad puso en marcha el periodo de registro para que los partidos políticos celebren convenios de coalición que les permitan competir de manera conjunta en la elección que renovará la integración del Congreso del Estado.

Actualmente, Coahuila cuenta con nueve partidos políticos registrados, tanto de origen nacional como local: PRI, PAN, Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo, PRD, Movimiento Ciudadano, Nuevas Ideas y México Avante Coahuila.

Para este año electoral, la bolsa a distribuir entre los partidos políticos asciende a 241 millones de pesos, monto que incluye los recursos destinados específicamente a las actividades de campaña.

Los convenios de coalición permiten que los partidos postulen candidatas y candidatos de manera conjunta, ya sea de forma total o parcial; es decir, pueden competir individualmente en algunos distritos y en coalición en otros, lo que les permite ampliar sus capacidades de promoción electoral.

Los partidos tendrán hasta el próximo 30 de enero para presentar ante el IEC la manifestación del convenio de coalición, y será el 9 de febrero cuando el órgano electoral informe, mediante acuerdo del Consejo General, si los partidos cumplieron con los requisitos necesarios para coaligarse.

