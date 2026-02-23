Simas Torreón inicia rehabilitación de drenaje en cuatro sectores de la ciudad

Coahuila
/ 23 febrero 2026
    Simas Torreón inicia rehabilitación de drenaje en cuatro sectores de la ciudad
    Los trabajos garantizarán la adecuada evacuación de aguas residuales. CORTESÍA
Debido a la introducción de tubería, en cada punto se suspenderá el tránsito vehicular durante un periodo aproximado de 10 días

TORREÓN, COAH.- El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón informó que este lunes inició la reposición de 4 líneas sanitarias como parte del programa de atención a colectores 2026, acciones que se realizan en las colonias Residencial del Norte, La Fuente, La Estrella y Ex Hacienda Los Ángeles.

Esta intervención busca responder a la creciente demanda de infraestructura, garantizando la adecuada evacuación de aguas residuales y previniendo problemas futuros de salud pública y daños ambientales.

Los trabajos se desarrollan en Cerrada del Hierro, entre avenida de Los Metales y andador, en Residencial del Norte; Cerrada San Jerónimo, entre calle Del Serafín y andador, en La Fuente; Río Marne, entre Río Florido y Río Suchiate, en La Estrella; y en calle Malta, entre Albacete y Tolosa, en Ex Hacienda Los Ángeles.

Cada punto de intervención fue seleccionado tras realizar estudios técnicos y diagnósticos de la red sanitaria, identificando con precisión las áreas que requerían una sustitución urgente para evitar colapsos o fugas.

Debido a la introducción de tubería, en cada punto se suspenderá el tránsito vehicular durante un periodo aproximado de 10 días. Las áreas permanecerán debidamente señalizadas y se contará con apoyo de la Dirección de Tránsito y Vialidad para orientar a los conductores.

$!La nueva tubería garantiza una vida útil de 50 años.
La nueva tubería garantiza una vida útil de 50 años. CORTESÍA

En cada tramo se instalarán 100 metros lineales de tubería de entre 8 y 10 pulgadas de diámetro, fabricada en polietileno de alta densidad, material que cuenta con una vida útil estimada de 50 años.

Esta tecnología permite una mayor resistencia a la corrosión y a la presión, reduciendo los costos de mantenimiento y garantizando un servicio confiable a largo plazo.

Con estas acciones, el organismo operador continúa con la calendarización del programa de atención a colectores 2026, con el propósito de fortalecer el servicio de drenaje sanitario en la ciudad.

