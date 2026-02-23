Simas Torreón inicia rehabilitación de drenaje en cuatro sectores de la ciudad

TORREÓN, COAH.- El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón informó que este lunes inició la reposición de 4 líneas sanitarias como parte del programa de atención a colectores 2026, acciones que se realizan en las colonias Residencial del Norte, La Fuente, La Estrella y Ex Hacienda Los Ángeles.

Esta intervención busca responder a la creciente demanda de infraestructura, garantizando la adecuada evacuación de aguas residuales y previniendo problemas futuros de salud pública y daños ambientales.

Los trabajos se desarrollan en Cerrada del Hierro, entre avenida de Los Metales y andador, en Residencial del Norte; Cerrada San Jerónimo, entre calle Del Serafín y andador, en La Fuente; Río Marne, entre Río Florido y Río Suchiate, en La Estrella; y en calle Malta, entre Albacete y Tolosa, en Ex Hacienda Los Ángeles.

Cada punto de intervención fue seleccionado tras realizar estudios técnicos y diagnósticos de la red sanitaria, identificando con precisión las áreas que requerían una sustitución urgente para evitar colapsos o fugas.

Debido a la introducción de tubería, en cada punto se suspenderá el tránsito vehicular durante un periodo aproximado de 10 días. Las áreas permanecerán debidamente señalizadas y se contará con apoyo de la Dirección de Tránsito y Vialidad para orientar a los conductores.