¡Cuidado! Alertan en Torreón por estafas con multas de tránsito falsas enviadas por SMS y WhatsApp

Torreón
/ 20 febrero 2026
    La Dirección de Tránsito y Vialidad de Torreón alertó sobre una nueva modalidad de estafa mediante el envío de multas falsas por SMS y WhatsApp. ARCHIVO

Autoridades municipales exhortaron a la ciudadanía a no realizar transferencias ni ingresar a enlaces sospechosos y reportar cualquier intento de fraude al Departamento de Inteligencia y Análisis

TORREÓN, COAH.- La Dirección de Tránsito y Vialidad de Torreón emitió una alerta urgente a los automovilistas tras detectar una nueva modalidad de estafa: el envío de multas falsas a través de mensajes de texto (SMS) y WhatsApp.

Los delincuentes envían mensajes a los dispositivos móviles de los conductores notificándoles sobre una supuesta infracción al Reglamento Vial. Para “solucionar” el problema, el mensaje exige realizar una transferencia de dinero a un número de cuenta específico o ingresar a un enlace externo.

Puntos clave para identificar la estafa:

Vía de contacto: La corporación no notifica infracciones por SMS ni redes sociales.

Solicitud de pago: Las multas oficiales se gestionan a través de cajas municipales, no mediante transferencias directas desde un mensaje de texto.

Enlaces sospechosos: Los mensajes suelen incluir links a sitios web peligrosos diseñados para el robo de datos.

El Departamento de Inteligencia y Análisis de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) tomó cartas en el asunto. Tras un análisis técnico, determinaron que los mensajes provienen de números virtuales no geolocalizables, lo que dificulta el rastreo inmediato de los responsables.

”La Dirección de Tránsito y Vialidad no infracciona a través de redes sociales o mensajes de texto. Llamamos a la población a no caer en este engaño y proteger su patrimonio”, enfatizó Martha Alicia Faz, directora de la corporación.

Las autoridades recomiendan ignorar el contenido, no hacer clic en ningún enlace y reportar la incidencia de inmediato.

La titular de la Dirección de Tránsito y Vialidad recordó que se encuentran a disposición de la ciudadanía las 24 horas del día. Asimismo, puso a disposición de la población el número 871 927 4133, perteneciente al Departamento de Inteligencia y Análisis de la DSPM, donde las personas podrán reportar este tipo de estafa o engaño.

La corporación reitera que cualquier duda sobre el historial vial de un vehículo debe consultarse directamente en las oficinas oficiales o plataformas gubernamentales autorizadas.

