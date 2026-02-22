Invierten más de 6 mdp en rescate de espacios deportivos y recreativos en Monclova

Coahuila
/ 22 febrero 2026
    Invierten más de 6 mdp en rescate de espacios deportivos y recreativos en Monclova
    El alcalde Carlos Villarreal dio el banderazo a la rehabilitación del Campo Pericos en la colonia Las Flores. CORTESÍA

El alcalde Carlos Villarreal entregó obras en Las Flores y Los Álamos

MONCLOVA, COAH.- Con una inversión superior a los 6 millones de pesos, el alcalde Carlos Villarreal Pérez encabezó esta semana el arranque y entrega de obras de infraestructura urbana orientadas al fortalecimiento de espacios públicos y deportivos en beneficio directo de las familias monclovenses.

Entre las acciones más relevantes destaca el inicio de la rehabilitación del Campo Pericos, en la colonia Las Flores, en Monclova, proyecto que supera los 4 millones de pesos y que permitirá recuperar este punto como núcleo de activación física, práctica deportiva y convivencia social.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila incrementa 12% sus participaciones federales por eficiencia en recaudación

RECUPERAN ÁREAS VERDES Y DEPORTIVAS EN COLONIAS

Asimismo, se realizó la entrega de la primera etapa de remodelación del área verde de la plaza en la colonia Los Álamos, con una inversión superior a los 2 millones de pesos. La intervención busca ofrecer un entorno más seguro, funcional y adecuado para el encuentro comunitario.

Las obras forman parte de una estrategia coordinada entre el Gobierno Municipal y el Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, con el objetivo de fortalecer la infraestructura urbana, dignificar espacios públicos y elevar la calidad de vida en distintos sectores del municipio.

$!La plaza de la colonia Los Álamos fue remodelada en su primera etapa para brindar un entorno más seguro y funcional a las familias.
La plaza de la colonia Los Álamos fue remodelada en su primera etapa para brindar un entorno más seguro y funcional a las familias. CORTESÍA

“En equipo con el gobernador Manolo Jiménez seguimos impulsando obras que se reflejan directamente en las colonias. Cada espacio rehabilitado es una inversión en convivencia, en comunidad y en el desarrollo ordenado de nuestra ciudad”, expresó el Edil.

Con estas acciones, la administración municipal refrenda su compromiso de consolidar una ciudad con mejores espacios públicos, mayor infraestructura y condiciones propicias para vivir, crecer e invertir.

Temas


inversiones
obras públicas

Localizaciones


Monclova

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

