Invierten más de 6 mdp en rescate de espacios deportivos y recreativos en Monclova
El alcalde Carlos Villarreal entregó obras en Las Flores y Los Álamos
MONCLOVA, COAH.- Con una inversión superior a los 6 millones de pesos, el alcalde Carlos Villarreal Pérez encabezó esta semana el arranque y entrega de obras de infraestructura urbana orientadas al fortalecimiento de espacios públicos y deportivos en beneficio directo de las familias monclovenses.
Entre las acciones más relevantes destaca el inicio de la rehabilitación del Campo Pericos, en la colonia Las Flores, en Monclova, proyecto que supera los 4 millones de pesos y que permitirá recuperar este punto como núcleo de activación física, práctica deportiva y convivencia social.
RECUPERAN ÁREAS VERDES Y DEPORTIVAS EN COLONIAS
Asimismo, se realizó la entrega de la primera etapa de remodelación del área verde de la plaza en la colonia Los Álamos, con una inversión superior a los 2 millones de pesos. La intervención busca ofrecer un entorno más seguro, funcional y adecuado para el encuentro comunitario.
Las obras forman parte de una estrategia coordinada entre el Gobierno Municipal y el Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, con el objetivo de fortalecer la infraestructura urbana, dignificar espacios públicos y elevar la calidad de vida en distintos sectores del municipio.
“En equipo con el gobernador Manolo Jiménez seguimos impulsando obras que se reflejan directamente en las colonias. Cada espacio rehabilitado es una inversión en convivencia, en comunidad y en el desarrollo ordenado de nuestra ciudad”, expresó el Edil.
Con estas acciones, la administración municipal refrenda su compromiso de consolidar una ciudad con mejores espacios públicos, mayor infraestructura y condiciones propicias para vivir, crecer e invertir.