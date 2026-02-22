Invierten más de 6 mdp en rescate de espacios deportivos y recreativos en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Con una inversión superior a los 6 millones de pesos, el alcalde Carlos Villarreal Pérez encabezó esta semana el arranque y entrega de obras de infraestructura urbana orientadas al fortalecimiento de espacios públicos y deportivos en beneficio directo de las familias monclovenses.

Entre las acciones más relevantes destaca el inicio de la rehabilitación del Campo Pericos, en la colonia Las Flores, en Monclova, proyecto que supera los 4 millones de pesos y que permitirá recuperar este punto como núcleo de activación física, práctica deportiva y convivencia social.

RECUPERAN ÁREAS VERDES Y DEPORTIVAS EN COLONIAS

Asimismo, se realizó la entrega de la primera etapa de remodelación del área verde de la plaza en la colonia Los Álamos, con una inversión superior a los 2 millones de pesos. La intervención busca ofrecer un entorno más seguro, funcional y adecuado para el encuentro comunitario.

Las obras forman parte de una estrategia coordinada entre el Gobierno Municipal y el Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, con el objetivo de fortalecer la infraestructura urbana, dignificar espacios públicos y elevar la calidad de vida en distintos sectores del municipio.