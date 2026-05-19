‘Sin asistencia no hay aprendizaje’: Magaly Hernández cuestiona nueva medida educativa

El pasado 7 de mayo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación respaldó el acuerdo de la Secretaría de Educación Pública mediante el cual se elimina el requisito de contar con al menos 80 por ciento de asistencia para que un alumno pueda acreditar el grado escolar.

Luego de que se avalara la eliminación del requisito de contar con al menos 80 por ciento de asistencia para acreditar el ciclo escolar, la diputada Magaly Hernández manifestó su desacuerdo con la medida y llamó a las autoridades educativas a reconsiderar la decisión.

La resolución consideró que la asistencia constante, por sí sola, no garantiza una educación de excelencia y que las inasistencias pueden estar relacionadas con factores familiares, sociales o económicos que deben atenderse desde una perspectiva integral.

Desde tribuna, la legisladora pidió establecer protocolos claros, acciones verificables y mecanismos de seguimiento ante casos de inasistencia recurrente, con el fin de sensibilizar a madres, padres y tutores sobre su responsabilidad de garantizar el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, solicitó que, en situaciones de riesgo, omisión de cuidados o reincidencia grave, exista coordinación con la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia y, en los casos en que pudieran configurarse delitos, se dé vista a la Fiscalía de las Mujeres y la Niñez.

En entrevista, la diputada consideró que la eliminación de este requisito fue una decisión equivocada y señaló que no se tomó en cuenta la opinión de los docentes, quienes enfrentan diariamente las consecuencias del ausentismo escolar en las aulas.

Indicó que la asistencia constante es fundamental para dar continuidad al aprendizaje y evaluar adecuadamente el desarrollo académico de los estudiantes. También señaló que, tras la pandemia, en Coahuila se mantuvo un esquema en el que prácticamente no existía la reprobación, situación que, afirmó, debe revisarse.

La legisladora se pronunció a favor de que los alumnos reprueben cuando no cumplen con los aprendizajes esperados ni con la asistencia escolar, y explicó que actualmente los planteles ya aplican protocolos para investigar las causas de ausencias prolongadas, incluyendo visitas domiciliarias por parte de trabajadoras sociales.

“Cuando un alumno no va durante un mes o casi dos bimestres y casualmente llega cuando sabe que será evaluado, como maestro, ¿qué calificación le pondrías al niño?”, cuestionó.

La diputada sostuvo que eliminar el requisito de asistencia puede enviar un mensaje equivocado a estudiantes y familias sobre la importancia de acudir a clases, especialmente en un contexto donde el ausentismo escolar sigue siendo una preocupación a nivel nacional y estatal.

De acuerdo con datos expuestos, la Secretaría de Educación Pública ha identificado que hasta tres de cada diez estudiantes de educación básica presentan ausentismo crónico, es decir, faltan al menos al 10 por ciento de las clases durante el ciclo escolar, situación que puede derivar en rezago y abandono escolar.

Añadió que en Coahuila también se han registrado planteles con ausencias de hasta la mitad del alumnado en determinados periodos, principalmente antes de puentes vacacionales o durante jornadas de temperaturas extremas.