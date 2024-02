Sin cabuches primeras semanas de cuaresma en Saltillo

Industria restaurantera y comerciantes informan que aún no llega este producto característico de la temporada

En los restaurantes del centro de la ciudad que buscan cada año ofrecer este tipo de alimentos también refirieron que sus proveedores habituales aún no cuentan con los cabuches.

Tras una vuelta al Mercado de Abastos fue fácil observar que los productores aún no se acercan para venderlos; este año la temporada no permitió arrancar las festividades de Cuaresma con este ingrediente.

Tal es el caso de los cabuches; esas flores desérticas que regularmente tienden a hacer su aparición a principios del mes de marzo y todo abril, desafortunadamente no estarán presentes aún en las mesas en esta Cuaresma.

Este año el calendario no ha favorecido al tema de la cocina de Cuaresma, pues llegó antes de lo acostumbrado y algunos productos que se consumen por tradición aún no están disponibles en Saltillo.

“Será hasta el próximo jueves; me dijo el proveedor que aún no están listos y pues hasta entonces vamos a prepararlos; ya se hicieron los pedidos pero aún no nos llegan los cabuches”, informó la chef Ivonne Orozco.

Aunque hay otros productos que son más sencillos; los de temporada este año que se dan en Primavera no se alinearon con las celebraciones católicas; aunque se espera a partir de finales de febrero ya estén presentes en el abanico de propuestas culinarias saltillenses.