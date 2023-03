Sin freno venta de comida chatarra afuera de escuelas de Saltillo, pese a altos niveles de obesidad infantil

De acuerdo con algunos padres de familia, al menos 3 veces por semana acceden a la petición de sus hijos para degustar alguna nieve, chicharrones o dulces al término de la jornada escolar, lo cual no impide que ellos tomen sus alimentos a la hora de la comida, aseguraron.

Sin embargo, consideran que la venta de comida chatarra ha disminuido en comparación con el último ciclo escolar previo a la pandemia, cuando había muchos más comerciantes a los alrededores de la escuela.

“No pues una vez no le hace daño, además llegando a casa se comen todo, por eso no batallo y pues sé que en la escuela no come nada de eso de hecho le echo su lonche muy nutritivo”, comentó Jaime Galicia, padre de familia.

Por su parte la señora Elizabeth Orozco señaló que así como se ha prohibido el ingerir estos alimentos afuera deberían de prohibirse que los comerciantes obstruyen banquetas y calles en las puertas de las escuelas pues además de ser una “tentación” para los menores, casi siempre generan más tráfico del que ya se genera en las escuelas durante la salida.