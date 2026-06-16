Sin plazo definido, Congreso de Coahuila espera propuesta para designación de alcalde de Torreón

Señaló que esta puede ser presentada por el partido político correspondiente, en ete caso el PRI, por el propio municipio o, en su caso, por el Congreso del Estado, para posteriormente ser turnada a la Comisión de Gobernación y llevada al Pleno, donde se definiría mediante mayoría calificada y voto secreto.

Tras el fallecimiento del alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, la diputada Guadalupe Oyervides, coordinadora de la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado de Coahuila , señaló que el Poder Legislativo se encuentra en espera de la propuesta para definir a quien asumirá el cargo.

La legisladora precisó que no necesariamente se requiere una terna para llevar a cabo el procedimiento, ya que la Constitución local permite distintas vías de propuesta, siempre que cumplan con el marco legal vigente.

Cabe recordar que tras el fallecimiento del alcalde, ocurrido el pasado 5 de junio, fue designado el regidor Luis Jorge Cuerda como encargado del despacho de la Presidencia Municipal, conforme a lo establecido en el Código Municipal.

Oyervides indicó que dicho ordenamiento contempla la figura de jefe de despacho, que en la práctica suele recaer en un integrante del cabildo, generalmente el primer regidor.

Agregó que, hasta el momento, no existe un plazo para la designación definitiva, por lo que el Congreso continúa en espera de que se formalicen las propuestas correspondientes.

“No hay una temporalidad o algún término en el que tengamos que actuar, por el momento seguimos en espera”, señaló.